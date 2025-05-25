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    Как «Лестер» попрощается с АПЛ?

    Борнмут — Лестер: Гости покидают элиту, но как они сыграют в последнем туре? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    «Борнмут» примет на своем поле «Лестер» в матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 мая и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 37-ми поединков английской Премьер-лиги находится на 11-й позиции в турнирной таблице с 53 очками.

    Команда лишена турнирной мотивации, поскольку она как больше не имеет шансов попасть в еврокубки, так уже и не испытывает угрозы понизиться в классе.

    Борнмут — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 37-го тура национального первенства «Вишни» проиграли «Манчестер Сити» (1:3).

    Перед этим в 36-м туре английской Премьер-лиги клуб в домашних стенах также остались без очков, с результатом 0:1 проиграв на своем поле «Астон Вилле».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Скотт, Уаттара, Кристи, Синистерра и Унал, дисквалифицирован — Кук.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на английское первенство, «Борнмут» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, явное преимущество в классе должно им помочь выиграть.

    Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 37-ми поединков английской Премьер-лиги набрал 25 баллов и уже давно потерял шансы на спасение в элите.

    Команда занимает 18-е место (зона вылета) и на 13 очков отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта опережает ближайшего преследователя «Ипсвич».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле обыграли как раз «Ипсвич» (2:0).

    Ранее коллектив в 36-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Мавидиди, Суттар, Хермансен, Де Кордова-Рид и Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Лестер» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, однако добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Лестер» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.70, победа «Лестера» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивала только одна команда. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Борнмута».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Борнмут — Лестер?

    Матч Борнмут — Лестер состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Борнмут — Лестер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Борнмут — Лестер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Борнмут — Лестер?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Борнмут — Лестер?

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.70, победа «Лестера» — в 8.50.

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