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    «Мец» переиграет «красно-белых»

    Мец — Реймс. Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Реймс»
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    Шейх Сабали
    21 мая в матче плей-офф за выход в Лигу 1 чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Реймс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мец» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Мец»

    Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 3 место в Лиге 2.

    При этом «Мец» в полуфинале плей-офф за повышение в классе победил с трудом. Команда лишь в концовке додавила «Дюнкерк» (1:0).

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Причем последние 30 минут матча «Мец» играл в большинстве.

    До того команда сумела переиграть «Лаваль» (3:2). При этом чуть ранее она не смогла одолеть скромный «Родез» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мец» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Йоэль Асоро — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тёмно-бордовые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мец» победил один раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тёмно-бордовые» потенциально способны прибавить в плане реализации.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» проводят крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Реймс» лишь на один пункт отстал от полностью спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Красно-белые» уступили «Лиллю» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Сент-Этьена» (0:2). Да и поединок с «Ниццей» очков в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мамаду Диахон — травмирован.

    Состояние команды: «Красно-белые» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 3 последних поединках.

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    При этом «Реймс» явно не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 33 мяча в 34 поединках французского чемпионата.

    В кадровом плане у команды явно относительно позитивная ситуация. А вот последние неудачи явно бьют по самолюбию игроков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красно-белые» намерены сохранить прописку в элите.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Красно-белые» забивают в среднем реже гола за матч

    • «Мец» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.

    Прогноз: «Мец» потенциально способен прибавить, тогда как «красно-белые» нынче явно не преуспевают в плане результатов.

    «Тёмно-бордовые» весьма неплохо атакуют, да и «Реймс» в последних матчах выглядел откровенно бледно.

    Ставка: Победа «Меца» за 3.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.54

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мец — Реймс?

    Матч Мец — Реймс состоится 21 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мец — Реймс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мец — Реймс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 3.24.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мец — Реймс?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мец — Реймс?

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.24.

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    Мец — Реймс: прогноз и ставка за 3.24, статистика, коэффициенты матча 21.05.202521:00. «Мец» переиграет «красно-белых»
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