Мец — Реймс. Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 мая 2025 года

«Мец»
Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 3 место в Лиге 2.
При этом «Мец» в полуфинале плей-офф за повышение в классе победил с трудом. Команда лишь в концовке додавила «Дюнкерк» (1:0).
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Причем последние 30 минут матча «Мец» играл в большинстве.
До того команда сумела переиграть «Лаваль» (3:2). При этом чуть ранее она не смогла одолеть скромный «Родез» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мец» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Йоэль Асоро — травмирован.
Состояние команды: «Тёмно-бордовые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч.
Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мец» победил один раз при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тёмно-бордовые» потенциально способны прибавить в плане реализации.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» проводят крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Реймс» лишь на один пункт отстал от полностью спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Красно-белые» уступили «Лиллю» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Сент-Этьена» (0:2). Да и поединок с «Ниццей» очков в копилку не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Мамаду Диахон — травмирован.
Состояние команды: «Красно-белые» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 3 последних поединках.
При этом «Реймс» явно не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» настреляли 33 мяча в 34 поединках французского чемпионата.
В кадровом плане у команды явно относительно позитивная ситуация. А вот последние неудачи явно бьют по самолюбию игроков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красно-белые» намерены сохранить прописку в элите.
Статистика для ставок
- «Реймс» уступил в 3 своих последних матчах
- «Красно-белые» забивают в среднем реже гола за матч
- «Мец» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.
- 2.25Манчестер Сити — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Кристал Пэлас — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Мец» потенциально способен прибавить, тогда как «красно-белые» нынче явно не преуспевают в плане результатов.
«Тёмно-бордовые» весьма неплохо атакуют, да и «Реймс» в последних матчах выглядел откровенно бледно.
Ставка: Победа «Меца» за 3.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.54