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    Сумеет ли «Виллем II» одолеть «Дордрехт»?

    Дордрехт — Виллем II. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Эредивизия, 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дордрехт» — «Виллем II»
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    «Виллем II»
    21 мая в матче плей-офф за выход в Эредивизию чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Дордрехт» и «Виллем II». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордрехт» — «Виллем II», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи 21 Мая 2025 года

    Дордрехт

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
    •  Дордрехт 19:45 Виллем II

    Виллем II

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
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    «Дордрехт»

    Турнирное положение: «Бараньи головы» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место во втором по рангу дивизионе.

    При этом «Дордрехт» в 38 матчах регулярного чемпионата набрал 68 очков. А вот забила команда 69 мячей в ворота соперников.

    Дордрехт — Виллем II: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордрехт» нанес поражение «Графсхапу» (2:0).

    До того команда сумела переиграть тот же «Графсхап» (0:0). При этом чуть ранее она смогла одолеть крепкий «Волендам» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Дордрехт» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бараньи головы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Виллемом II» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дордрехт» уступил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бараньи головы» не пропускали в двух своих последних поединках.

    «Виллем II»

    Турнирное положение: «Трёхцветные» проводят крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    Причем «Виллем II» лишь на один пункт опередил зону прямого вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Трёхцветные» подписали мировую с «Бредой» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Зволле» (1:2). Да и поединок с «Хераклесом» очков в копилку не принес (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Виллем II» добыл лишт 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Сиссе Сандра, Рунар Сигургейрссон — травмированы.

    Состояние команды: «Трёхцветные» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда не побеждает уже полгода.

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    При этом «Виллем II» явно не преуспевает в плане реализации. «Трёхцветные» настреляли 34 мяча в 34 поединках голландского чемпионата.

    В кадровом плане у команды явно относительно позитивная ситуация. Вот только полгода без побед сильно мешают игрокам психологически.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Трёхцветные» намерены сохранить прописку в элите.

    Статистика для ставок

    • «Виллем II» не может победить уже полгода

    • «Трёхцветные» забивают в среднем аккурат гола за матч

    • «Дордрехт» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Дордрехт» в среднем пропускает чаще гола за матч, тогда как «трёхцветные» нынче явно не преуспевают в плане результативности.

    «Бараньи головы» намерены сохранить прописку в элите, к тому же способны прибавить в решающий момент.

    Ставка: Победа «Виллема II» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дордрехт — Виллем II?

    Матч Дордрехт — Виллем II состоится 21 мая 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дордрехт — Виллем II?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дордрехт — Виллем II?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дордрехт — Виллем II?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дордрехт — Виллем II?

    Коэффициенты букмекеров: «Дордрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.60.

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    Дордрехт — Виллем II: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 21.05.202519:45. Сумеет ли «Виллем II» одолеть «Дордрехт»?
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