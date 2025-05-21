Дордрехт — Виллем II. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Эредивизия, 21 мая 2025 года

21 мая в матче плей-офф за выход в Эредивизию чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Дордрехт» и «Виллем II». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордрехт» — «Виллем II», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дордрехт»

Турнирное положение: «Бараньи головы» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место во втором по рангу дивизионе.

При этом «Дордрехт» в 38 матчах регулярного чемпионата набрал 68 очков. А вот забила команда 69 мячей в ворота соперников.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дордрехт» нанес поражение «Графсхапу» (2:0).

До того команда сумела переиграть тот же «Графсхап» (0:0). При этом чуть ранее она смогла одолеть крепкий «Волендам» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Дордрехт» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бараньи головы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Виллемом II» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Дордрехт» уступил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бараньи головы» не пропускали в двух своих последних поединках.

«Виллем II»

Турнирное положение: «Трёхцветные» проводят крайне слабый сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «Виллем II» лишь на один пункт опередил зону прямого вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Трёхцветные» подписали мировую с «Бредой» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Зволле» (1:2). Да и поединок с «Хераклесом» очков в копилку не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Виллем II» добыл лишт 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Сиссе Сандра, Рунар Сигургейрссон — травмированы.

Состояние команды: «Трёхцветные» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда не побеждает уже полгода.

При этом «Виллем II» явно не преуспевает в плане реализации. «Трёхцветные» настреляли 34 мяча в 34 поединках голландского чемпионата.

В кадровом плане у команды явно относительно позитивная ситуация. Вот только полгода без побед сильно мешают игрокам психологически.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Трёхцветные» намерены сохранить прописку в элите.

Статистика для ставок

«Виллем II» не может победить уже полгода

«Трёхцветные» забивают в среднем аккурат гола за матч

«Дордрехт» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Дордрехт» в среднем пропускает чаще гола за матч, тогда как «трёхцветные» нынче явно не преуспевают в плане результативности.

«Бараньи головы» намерены сохранить прописку в элите, к тому же способны прибавить в решающий момент.

Ставка: Победа «Виллема II» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60