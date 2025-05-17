СКА-Хабаровск — Родина. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Родина». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане бодаются за пятую позицию. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» на 3 очка отстает от «Урала». А вот в ворота соперников команда настреляла 42 мяча в 32 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Хабаровчане разгромили «Аланию» (4:0).

До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Енисею» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане весной выглядят весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» по 2 разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане намерены побороться за попадание в пятерку.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Родина» имеет весьма надежные тылы. В собственные ворота команда пропустила всего 28 мячей в 32 поединках первой лиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Москвичи одолели тульский «Арсенал» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Урал» (3:0). А вот поединок с КАМАЗом завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи не особо преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 35 мячей в 32 сыгранных матчах.

При этом «Родина» на данном этапе выглядит весьма выгодно. В двух своих последних матчах москвичи победили.

Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч. Да и в cвоем последнем поединке они оставили свои владения сухими.

Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Москвичи могут побороться разве что за ничего не дающее шестое место.

Статистика для ставок

Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: Команда Поддубского нынче выглядит выгодно, да и характера ей явно не занимать.

«Армейцы» явно намерены завершить первенство как можно на более высокой позиции, и уж точно проведут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28