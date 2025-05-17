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    «Бавария» будет развлекаться

    Хоффенхайм — Бавария: 3.05 — ставка на исход и прогноз на матч Бундеслиги

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Бавария»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    «Хоффенхайм» сыграет против «Баварии» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе после 33-х туров. «Хоффенхайм» опережает зону вылета на 3 пункта.

    Команде осталось провести только 1 матч в чемпионате Германии нынешнего сезона, и именно против «Баварии». Теоретически «Хоффенхайм» еще может опуститься до «красной» зоны.

    Хоффенхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а до этого «Хоффенхайм» также поделил очки с «Боруссией» М (4:4).

    Команде не удается победить на протяжении 4-х последних матчей в Бундеслиге. За этот отрезок «Хоффенхайм» по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок команда также уступила «Боруссии» Д (2:3) и «Фрайбургу» (2:3).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Ильхас Бебу, Валентин Гердре, Озан Кабак, Кристофер Ленц, Гриша Промель и Диади Самассеку (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Хоффенхайм» далеко не лучшим образом выступает в концовке сезона, команда потеряла очень много очков. Поэтому «Хоффенхайм» не может ощущать себя комфортно, ведь «Хайденхайм» наступает на пятки.

    В составе команды есть яркий нападающий Андрей Крамарич, который сумел забить 11 голов и сделал 6 голевых передач. Форвард занимает 12-е место в списке лучших Бундеслиги.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы уже чемпионы! Команда гарантировала себе 1-е место в чемпионате пару туров назад, теперь «Байер» точно не догонит «Баварию».

    К тому же, мюнхенцы — лучшая команда в лиге по результатам домашних встреч с большим отрывом. «Бавария» набрала 44 очка из 51-го возможного на своем поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Боруссию» М (2:0), а до этого «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3), совершив камбэк с 0:2.

    Мюнхенцы не проигрывает во всех турнирах на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Бавария» по 3 раза выиграла и сыграла вничью.

    Не сыграют: Тарек Бухманн, Алфонсо Дэйвис, Хироки Ито, Ким Мин Джэ, Джамал Мусиала и Дайо Упамекано (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Бавария» продолжает праздновать чемпионство, предстоящий матч для команды абсолютно ничего не решает, но для соперника все по-другому.

    Дело в том, что «Хоффенхайм» еще не обезопасил себя от вылета, но «Бавария» все равно будет доминировать. Смогут ли мюнхенцы оступиться? Вряд-ли команда провалиться в последнем матче сезона.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • «Бавария» не проигрывает в 6-и последних матчей во всех турнирах

    • В 5-и последних очных матчей «Хоффенхайм» по одному разу победил «Баварию» и сыграл с ней вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.50, победа «Хоффенхайма» — 5.10, ничья — за 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.28 и 3.65 сооветственно.

    Прогноз: «Бавария» будет развлекаться и сыграет результативно.

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.15.

    Прогноз: «Бавария» будет доминировать, ведь «Хоффенхайм» не очень уверенно выступает в последнее время.

    Ставка: «Бавария» забьет 1-й гол и победит за 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хоффенхайм — Бавария?

    Матч Хоффенхайм — Бавария состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Баварии» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хоффенхайм — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Баварии» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Бавария?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хоффенхайм — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.50, победа «Хоффенхайма» — 5.10, ничья — за 5.30.

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