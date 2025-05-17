Хоффенхайм — Бавария: 3.05 — ставка на исход и прогноз на матч Бундеслиги

Хоффенхайм
Бавария
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе после 33-х туров. «Хоффенхайм» опережает зону вылета на 3 пункта.
Команде осталось провести только 1 матч в чемпионате Германии нынешнего сезона, и именно против «Баварии». Теоретически «Хоффенхайм» еще может опуститься до «красной» зоны.
Хоффенхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а до этого «Хоффенхайм» также поделил очки с «Боруссией» М (4:4).
Команде не удается победить на протяжении 4-х последних матчей в Бундеслиге. За этот отрезок «Хоффенхайм» по 2 раза сыграл вничью и проиграл. За этот отрезок команда также уступила «Боруссии» Д (2:3) и «Фрайбургу» (2:3).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: Ильхас Бебу, Валентин Гердре, Озан Кабак, Кристофер Ленц, Гриша Промель и Диади Самассеку (у всех — травмы).
Состояние команды: «Хоффенхайм» далеко не лучшим образом выступает в концовке сезона, команда потеряла очень много очков. Поэтому «Хоффенхайм» не может ощущать себя комфортно, ведь «Хайденхайм» наступает на пятки.
В составе команды есть яркий нападающий Андрей Крамарич, который сумел забить 11 голов и сделал 6 голевых передач. Форвард занимает 12-е место в списке лучших Бундеслиги.
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы уже чемпионы! Команда гарантировала себе 1-е место в чемпионате пару туров назад, теперь «Байер» точно не догонит «Баварию».
К тому же, мюнхенцы — лучшая команда в лиге по результатам домашних встреч с большим отрывом. «Бавария» набрала 44 очка из 51-го возможного на своем поле.
Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Боруссию» М (2:0), а до этого «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3), совершив камбэк с 0:2.
Мюнхенцы не проигрывает во всех турнирах на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Бавария» по 3 раза выиграла и сыграла вничью.
Не сыграют: Тарек Бухманн, Алфонсо Дэйвис, Хироки Ито, Ким Мин Джэ, Джамал Мусиала и Дайо Упамекано (у всех — травмы).
Состояние команды: «Бавария» продолжает праздновать чемпионство, предстоящий матч для команды абсолютно ничего не решает, но для соперника все по-другому.
Дело в том, что «Хоффенхайм» еще не обезопасил себя от вылета, но «Бавария» все равно будет доминировать. Смогут ли мюнхенцы оступиться? Вряд-ли команда провалиться в последнем матче сезона.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» не может победить на протяжении 4-х последних матчей
- «Бавария» не проигрывает в 6-и последних матчей во всех турнирах
- В 5-и последних очных матчей «Хоффенхайм» по одному разу победил «Баварию» и сыграл с ней вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.50, победа «Хоффенхайма» — 5.10, ничья — за 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.28 и 3.65 сооветственно.
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Прогноз: «Бавария» будет развлекаться и сыграет результативно.
Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.15.
Прогноз: «Бавария» будет доминировать, ведь «Хоффенхайм» не очень уверенно выступает в последнее время.
Ставка: «Бавария» забьет 1-й гол и победит за 1.75.