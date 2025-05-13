Сантос — Сеара. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 мая 2025 года

Сантос
Сеара
«Сантос»
Турнирное положение: «Рыбы» начали чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Сантос» в 7 стартовых матчах добыл всего 4 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыбы» уступили «Гремио» (0:1).
До того команда не смогла обыграть «Регатас» (1:1). Да и поединок с «Брагантино» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сантос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: «Рыбы» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не может победить 4 матча кряду.
Матчи с «Сеарой» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Сантос» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются выбраться из группы аутсайдеров. Команда явно будет активно атаковать.
«Сеара»
Турнирное положение: «Дедушки» выдали приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Сеара» в 7 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Дедушки» сумели переиграть «Виторию» (1:0).
До того команда уступила сильному «Палмейрасу» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сан-Паулу» (1:1).
При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бруно Феррейра, Айлон — травмированы.
Состояние команды: «Сеара» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 9 мячей в 7 матчах.
При этом «Сеара» лишь на 2 очка отстает от первой четверки. А вот в двух последних очных поединках с «Сантосом» команда уступила.
Продуктивно начал сезон форвард Педро Рауль. В его активе уже 4 результативных выстрела в 7 поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Сеара» постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Сеара» забивает в среднем чаще гола за матч
- «Сантос» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Сеара» уступила «Сантосу» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.
- 1.93Пари НН — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.04Аталанта — Рома: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.75Ривер Плейт — Барракас Сентраль: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
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Прогноз: «Сантос» пытается выбраться из опасной зоны, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости не столь стабильны, да и «рыбы» явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: Победа «Сантоса» в 1 тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30