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    «Сантос» будет торопиться

    Сантос — Сеара. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Сеара»
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    Томас Ринкон
    13 мая в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Сеара». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Сеара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Мая 2025 года

    Сантос

  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 02:00 Сеара

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Рыбы» начали чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сантос» в 7 стартовых матчах добыл всего 4 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыбы» уступили «Гремио» (0:1).

    До того команда не смогла обыграть «Регатас» (1:1). Да и поединок с «Брагантино» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сантос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рыбы» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не может победить 4 матча кряду.

    Матчи с «Сеарой» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Сантос» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются выбраться из группы аутсайдеров. Команда явно будет активно атаковать.

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Дедушки» выдали приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сеара» в 7 матчах чемпионата набрал 11 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Дедушки» сумели переиграть «Виторию» (1:0).

    До того команда уступила сильному «Палмейрасу» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Сан-Паулу» (1:1).

    При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бруно Феррейра, Айлон — травмированы.

    Состояние команды: «Сеара» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 9 мячей в 7 матчах.

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    При этом «Сеара» лишь на 2 очка отстает от первой четверки. А вот в двух последних очных поединках с «Сантосом» команда уступила.

    Продуктивно начал сезон форвард Педро Рауль. В его активе уже 4 результативных выстрела в 7 поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Сеара» постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Сеара» забивает в среднем чаще гола за матч

    • «Сантос» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Сеара» уступила «Сантосу» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: «Сантос» пытается выбраться из опасной зоны, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости не столь стабильны, да и «рыбы» явно поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Победа «Сантоса» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сантос — Сеара?

    Матч Сантос — Сеара состоится 13 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сантос — Сеара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сантос — Сеара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сантос — Сеара?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сантос — Сеара?

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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