Удинезе — Монца. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Монца». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

При этом «Удинезе» набрал всего 44 очка в 35 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Фриуланцы одолели «Кальяри» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Болоньей» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Торино» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Удинезе» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Флориан Товен — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Удинезе» нынче пребывает на эмоциональном подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Удинезе» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Плюс фриуланцы намерены завершить чемпионат в первой десятке.

«Монца»

Турнирное положение: «Брианцоли» уже оформили вылет в Серию B. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Монца» уже не поднимется со дна. При этом забила команда всего 25 мячей в 35 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Брианцоли» уступили «Аталанте» (0:4).

До того команда была бита «Ювентусом» (0:2). Да и встреча с «Наполи» завершилась досадной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» уступила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 11 пропущенных.

Не сыграют: Маттео Пессина, Стефано Турати — травмированы.

Состояние команды: «Брианцоли» нынче угодили в пике. Команда уступила в 6 своих последних поединках.

При этом «Монца» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропустила 63 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

«Брианцоли» уже два с половиной года не могут победить «Удинезе». Да и в нынешней диспозиции команда явно не сможет тягаться с середняком.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и не побеждает «Монца» еще с середины января.

Статистика для ставок

«Монца» в среднем забивает реже гола за матч

«Удинезе» не уступил в 2 своих последних поединках

«Брианцоли» уступили в 6 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 2.01.

Прогноз: «Удинезе» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Фриуланцы бьются за попадание в десятку, и явно не собирается терять драгоценные очки.

Ставка: Победа «Удинезе» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01