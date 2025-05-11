Удинезе — Монца. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

Удинезе
Монца
«Удинезе»
Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.
При этом «Удинезе» набрал всего 44 очка в 35 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.
Удинезе — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Фриуланцы одолели «Кальяри» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Болоньей» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Торино» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Удинезе» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Флориан Товен — травмирован.
Состояние команды: «Удинезе» нынче пребывает на эмоциональном подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Удинезе» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Плюс фриуланцы намерены завершить чемпионат в первой десятке.
«Монца»
Турнирное положение: «Брианцоли» уже оформили вылет в Серию B. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Монца» уже не поднимется со дна. При этом забила команда всего 25 мячей в 35 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Брианцоли» уступили «Аталанте» (0:4).
До того команда была бита «Ювентусом» (0:2). Да и встреча с «Наполи» завершилась досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» уступила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 11 пропущенных.
Не сыграют: Маттео Пессина, Стефано Турати — травмированы.
Состояние команды: «Брианцоли» нынче угодили в пике. Команда уступила в 6 своих последних поединках.
При этом «Монца» имеет крайне ненадежные тылы. Команда пропустила 63 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.
«Брианцоли» уже два с половиной года не могут победить «Удинезе». Да и в нынешней диспозиции команда явно не сможет тягаться с середняком.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и не побеждает «Монца» еще с середины января.
Статистика для ставок
- «Монца» в среднем забивает реже гола за матч
- «Удинезе» не уступил в 2 своих последних поединках
- «Брианцоли» уступили в 6 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 2.01.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Удинезе» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Фриуланцы бьются за попадание в десятку, и явно не собирается терять драгоценные очки.
Ставка: Победа «Удинезе» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.01