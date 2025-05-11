Торпедо — Шинник. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

Торпедо
Шинник
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи бьются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Торпедо» на один балл опережает зону стыков. А вот в ворота соперников команда настреляла 48 мячей в 31 матче первенства.
Торпедо — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи одолели «Балтику» (1:0).
До того команда переиграла и «Аланию» (4:2). При этом чуть ранее она подписала боевую мировую с «Уралом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи в концовке первенства несколько прибавили. Команда Олега Кононова победила в 2 своих последних матчах.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» победило один раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Москвичи будут стараться сохранить за собой вторую позицию.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шинник» на 9 очков опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 31 поединке.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Ярославцы были биты «моряками» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Уфы» (0:1). А вот поединок с «канонирами» завершился натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 22 мяча в 31 сыгранном матче.
При этом «Шинник» на данном этапе выглядит откровенно бледно. Да и в двух своих последних поединках ярославцы уступили.
Ярославцы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и торпедовцев команда не может обыграть уже долгих четыре года.
Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Ярославцы уже могут дышать спокойно: вылет им не грозит.
Статистика для ставок
- Ярославцы в среднем забивают реже гола за матч
- Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Москвичи победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Москвичи нынче выглядят в разы мощнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.
Команда Кононова всеми силами пытается сохранить второе место, и уж точно начнет поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16