Торпедо — Шинник. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи бьются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» на один балл опережает зону стыков. А вот в ворота соперников команда настреляла 48 мячей в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи одолели «Балтику» (1:0).

До того команда переиграла и «Аланию» (4:2). При этом чуть ранее она подписала боевую мировую с «Уралом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи в концовке первенства несколько прибавили. Команда Олега Кононова победила в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» победило один раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Москвичи будут стараться сохранить за собой вторую позицию.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» на 9 очков опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Ярославцы были биты «моряками» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Уфы» (0:1). А вот поединок с «канонирами» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 22 мяча в 31 сыгранном матче.

При этом «Шинник» на данном этапе выглядит откровенно бледно. Да и в двух своих последних поединках ярославцы уступили.

Ярославцы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и торпедовцев команда не может обыграть уже долгих четыре года.

Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Ярославцы уже могут дышать спокойно: вылет им не грозит.

Статистика для ставок

Ярославцы в среднем забивают реже гола за матч

Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч

Москвичи победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 8.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

Прогноз: Москвичи нынче выглядят в разы мощнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.

Команда Кононова всеми силами пытается сохранить второе место, и уж точно начнет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16