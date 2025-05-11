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    КАМАЗ — Ротор. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Ротор»
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    Денис Бояринцев
    11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Ротор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 11 Мая 2025 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 18:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы уже могут чувствовать себя спокойно. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом КАМАЗ набрал 36 очков в 31 поединке первой лиги. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 29 мячей.

    КамАЗ — Ротор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Челнинцы уступили «СКА-Хабаровску» (1:2).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Родину». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Нефтехимиком» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках КАМАЗ забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Челнинцы при минимальном бюджете умудряются брать очки там, где от них этого не ждут. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Челнинцы намерены финишировать в десятке.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» прекрасно обороняется. В собственные ворота команда пропустила всего 23 мяча в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Волгоградцы переиграли «Енисей» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «канонирами» (1:1). Зато поединок с «Тюменью» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 31 сыгранном матче.

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    При этом «Ротор» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда Дениса Бояринцева не проигрывает 5 матчей кряду.

    Волгоградцы обыграли КАМАЗ в трех последних очных поединках. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.

    Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Волгоградцы математически могут побороться разве что за ничего не дающее пятое место.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Ротор» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Команда Бояринцева не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 3.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.35.

    Прогноз: Команда Бояринцева нынче выглядит весьма монолитно, да и характера ей явно не занимать.

    «Ротор» постарается завершить первенство как можно выше в таблице, да и челнинцы не лыком шиты.

    Ставка: Ничья за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КАМАЗ — Ротор?

    Матч КАМАЗ — Ротор состоится 11 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч КАМАЗ — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче КАМАЗ — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КАМАЗ — Ротор?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КАМАЗ — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 2.93, а победа оппонента — в скромные 3.93.

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    КАМАЗ — Ротор: прогноз и ставка за 2.93, статистика, коэффициенты матча 11.05.202518:00. Смело ставим на паритет!
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