Алания — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

Алания
СКА-Хабаровск
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» бьются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Алания» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 22 мяча в 31 матче первенства.
Алания — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Барсы» одолели «Чайку» (3:0).
До того команда была разбита «Торпедо» (2:4). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Сочи» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барсы» весной заметно ожили, но спастись вряд ли смогут. Команда Спартака Гогниева не боится никого, но многое было потеряно еще осенью.
Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Алания» победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Барсы» намерены биться до конца.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «СКА-Хабаровск» на 9 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 31 поединке.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Хабаровчане переиграли КАМАЗ (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Енисея» (1:2). Да и поединок с «моряками» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане не особо преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 31 сыгранном матче.
При этом «СКА-Хабаровск» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Да и до последней виктории хабаровчане уступили дважды.
Хабаровчане в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и в двух последних очных поединках они уступили «барсам».
Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Хабаровчане могут побороться разве что за ничего не дающее пятое место.
Статистика для ставок
- Хабаровчане в среднем забивают чаще гола за матч
- «Алания» в среднем забивает реже гола за матч
- Команда Гогниева до последней виктории уступила 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Команда Гогниева еще бьется за выживание, да и характера ей явно не занимать.
«Алания» явно будет сражаться до конца, и уж точно проведет поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Алании» за 3.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21