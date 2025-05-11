Алания — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» бьются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 22 мяча в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Барсы» одолели «Чайку» (3:0).

До того команда была разбита «Торпедо» (2:4). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Сочи» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Барсы» весной заметно ожили, но спастись вряд ли смогут. Команда Спартака Гогниева не боится никого, но многое было потеряно еще осенью.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Алания» победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Барсы» намерены биться до конца.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» на 9 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Хабаровчане переиграли КАМАЗ (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Енисея» (1:2). Да и поединок с «моряками» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане не особо преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 31 сыгранном матче.

При этом «СКА-Хабаровск» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Да и до последней виктории хабаровчане уступили дважды.

Хабаровчане в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и в двух последних очных поединках они уступили «барсам».

Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Хабаровчане могут побороться разве что за ничего не дающее пятое место.

Статистика для ставок

Хабаровчане в среднем забивают чаще гола за матч

«Алания» в среднем забивает реже гола за матч

Команда Гогниева до последней виктории уступила 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

Прогноз: Команда Гогниева еще бьется за выживание, да и характера ей явно не занимать.

«Алания» явно будет сражаться до конца, и уж точно проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Алании» за 3.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21