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    «Барсы» будут кусаться до конца!

    Алания — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2025 года

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    Спартак Гогниев
    11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 11 Мая 2025 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» бьются за выживание в первой лиге. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Алания» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 22 мяча в 31 матче первенства.

    Алания — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Барсы» одолели «Чайку» (3:0).

    До того команда была разбита «Торпедо» (2:4). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Сочи» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алания» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Барсы» весной заметно ожили, но спастись вряд ли смогут. Команда Спартака Гогниева не боится никого, но многое было потеряно еще осенью.

    Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Алания» победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Барсы» намерены биться до конца.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» на 9 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Хабаровчане переиграли КАМАЗ (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Енисея» (1:2). Да и поединок с «моряками» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане не особо преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 31 сыгранном матче.

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    При этом «СКА-Хабаровск» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Да и до последней виктории хабаровчане уступили дважды.

    Хабаровчане в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и в двух последних очных поединках они уступили «барсам».

    Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Хабаровчане могут побороться разве что за ничего не дающее пятое место.

    Статистика для ставок

    • Хабаровчане в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Алания» в среднем забивает реже гола за матч

    • Команда Гогниева до последней виктории уступила 4 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: Команда Гогниева еще бьется за выживание, да и характера ей явно не занимать.

    «Алания» явно будет сражаться до конца, и уж точно проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Алании» за 3.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алания — СКА-Хабаровск?

    Матч Алания — СКА-Хабаровск состоится 11 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алания — СКА-Хабаровск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 3.24.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алания — СКА-Хабаровск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алания — СКА-Хабаровск?

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.24.

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    Алания — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 3.24, статистика, коэффициенты матча 11.05.202517:00. «Барсы» будут кусаться до конца!
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