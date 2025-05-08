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    Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?

    Будё-Глимт — Тоттенхэм: прогноз и уверенная ставка на Лигу Европы за 1.90

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»
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    Бреннан Джонсон
    8 мая в ответном поединке полуфинала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» сыграл проиграл со счетом 1:3 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в финал ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

    Команда в основном раунде Лиги Европы заняла девятую позицию, после чего в плей-офф прошла «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио».

    Будё-Глимт — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая как раз и была первой в полуфинале Лиги Европы, «Будё-Глимт» на чужом поле проиграл «Тоттенхэму» (1:3).

    В чемпионате Норвегии коллектив находится лишь на четвертой позиции в зоне еврокубков с отставанием в пять очков от лидера «Бранна», который провел на две игры больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти прошлых матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» проиграл только один раз при восьми победах и одной ничьей.

    Такие результаты вроде бы сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, уровень соперника все же обещает им в этом помешать.

    Каспер Хёг — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» одержал победу с результатом 3:1 в первом матче на своем поле, поэтому для выхода в финал ему достаточно даже проиграть с разницей в один гол.

    Команда в основном раунде Лиги Европы заняла четвертую позицию, после чего в плей-офф прошла нидерландский АЗ (1/8 финала) и немецкий «Айнтрахт» (четвертьфинал).

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 35-го тура английского первенства «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) на выезде.

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает лишь 16-ю строчку с отрывом в 16 баллов от зоны вылета, поэтому уже давно не переживает о риске понижения в классе.

    Не сыграют: травмированы — Мэддисон, Соланке, Сон Хын Мин, Бергвалль и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих поединках в разных турнирах «Тоттенхэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но зато обещают неплохие перспективы хотя бы на мировой исход, чего им будет вполне достаточно для выхода в финал.

    Доминик Соланке и Бреннан Джонсон — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимта» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Будё-Глимта» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимта».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Матч Будё-Глимт — Тоттенхэм состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Будё-Глимт — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Будё-Глимта» — в 3.05.

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    Будё-Глимт — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
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