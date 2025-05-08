Будё-Глимт — Тоттенхэм: прогноз и уверенная ставка на Лигу Европы за 1.90

Будё-Глимт
Тоттенхэм
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Будё-Глимт» сыграл проиграл со счетом 1:3 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в финал ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.
Команда в основном раунде Лиги Европы заняла девятую позицию, после чего в плей-офф прошла «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио».
Будё-Глимт — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая как раз и была первой в полуфинале Лиги Европы, «Будё-Глимт» на чужом поле проиграл «Тоттенхэму» (1:3).
В чемпионате Норвегии коллектив находится лишь на четвертой позиции в зоне еврокубков с отставанием в пять очков от лидера «Бранна», который провел на две игры больше.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти прошлых матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» проиграл только один раз при восьми победах и одной ничьей.
Такие результаты вроде бы сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, уровень соперника все же обещает им в этом помешать.
Каспер Хёг — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» одержал победу с результатом 3:1 в первом матче на своем поле, поэтому для выхода в финал ему достаточно даже проиграть с разницей в один гол.
Команда в основном раунде Лиги Европы заняла четвертую позицию, после чего в плей-офф прошла нидерландский АЗ (1/8 финала) и немецкий «Айнтрахт» (четвертьфинал).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 35-го тура английского первенства «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) на выезде.
В своем национальном чемпионате коллектив занимает лишь 16-ю строчку с отрывом в 16 баллов от зоны вылета, поэтому уже давно не переживает о риске понижения в классе.
Не сыграют: травмированы — Мэддисон, Соланке, Сон Хын Мин, Бергвалль и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих поединках в разных турнирах «Тоттенхэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но зато обещают неплохие перспективы хотя бы на мировой исход, чего им будет вполне достаточно для выхода в финал.
Доминик Соланке и Бреннан Джонсон — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10-ти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимта» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Будё-Глимта» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимта».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50