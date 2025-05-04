Майнц — Айнтрахт: ставка и прогноз с коэффициентом 2.50 на матч 4 мая 2025 года

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Айнтрахт». Встреча пройдет 4 мая и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 47 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Баварии» (0:3).

Перед этим в поединке 30-го тура Бундеслиги коллектив теперь уже набрал один балл, сыграв вничью в домашних стенах с «Вольфсбургом» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Каси, Йенц и Ляйтш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Майнц» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть пусть и небольшой, но все же перевес соперника в классе.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 55 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает третью позицию с отрывом в четыре пункта от четвертого места и шесть очков от пятой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «РБ Лейпциг» — 4:0.

Перед этим «Орлы» уже набрали только один балл, когда теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Аугсбургом» — 0:0.

Не сыграют: травмированы — Листеш, Дина Эбимбе, Гётце, Иш и Кауя Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, текущие игровые проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать на победу.

Юго Экитике — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Майнц» проиграл

в шести из восьми последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Айнтрахта» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.35. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом и в двух из трех последних матчей хозяева не забивали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь их соперник проиграл в трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.80