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    Пустит ли «Айнтрахт» в топ-6 «Майнц»?

    Майнц — Айнтрахт: ставка и прогноз с коэффициентом 2.50 на матч 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Айнтрахт»
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    Юго Экитике
    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Айнтрахт». Встреча пройдет 4 мая и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Мая 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 20:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
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    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 47 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

    Майнц — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Баварии» (0:3).

    Перед этим в поединке 30-го тура Бундеслиги коллектив теперь уже набрал один балл, сыграв вничью в домашних стенах с «Вольфсбургом» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Каси, Йенц и Ляйтш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Майнц» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть пусть и небольшой, но все же перевес соперника в классе.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 55 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью позицию с отрывом в четыре пункта от четвертого места и шесть очков от пятой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «РБ Лейпциг» — 4:0.

    Перед этим «Орлы» уже набрали только один балл, когда теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Аугсбургом» — 0:0.

    Не сыграют: травмированы — Листеш, Дина Эбимбе, Гётце, Иш и Кауя Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, текущие игровые проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать на победу.

    Юго Экитике — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Майнц» проиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Айнтрахта» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.35. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом и в двух из трех последних матчей хозяева не забивали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь их соперник проиграл в трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Майнц — Айнтрахт?

    Матч Майнц — Айнтрахт состоится 04 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Майнц — Айнтрахт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Майнц — Айнтрахт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Майнц — Айнтрахт?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Майнц — Айнтрахт?

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.35. Ничья — в 3.70, победа «Айнтрахта» — в 2.80.

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    Майнц — Айнтрахт: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 04.05.202520:30. Пустит ли «Айнтрахт» в топ-6 «Майнц»?
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