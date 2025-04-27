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    Сумеют ли бергамаски разгромить «Лечче»?

    Аталанта — Лечче: прогноз и ставка (к. 2.85) на футбол, Серия A, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лечче»
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    Адемола Лукман
    27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аталанта» на 7 очков отстает от дуэта лидеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 33 матчах.

    Аталанта — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бергамаски переиграли «Милан» (1:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Болоньей» (2:0). При этом чуть ранее она минимально уступила «Лацио» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аталанта» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Аталанта» в последних матчах несколько прибавила. Земляки Труффальдино победили в 2 своих последних матчах.

    Матчи с «Лечче» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Бергамаски априори обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Салентийцы» борются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лечче» всего на один пункт опережает опасную зону. При этом забила команда всего 23 мяча в 33 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Салентийцы» по всем статьям уступили «Комо» (0:3).

    До того команда с боем уступила «Ювентусу» (1:2). А вот поединок с «Венецией» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Габи Корентен — травмирован.

    Состояние команды: «Салентийцы» не побеждают еще с конца января. Плюс команда уступила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Лечче» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 55 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

    Команда в 2 своих последних матчах пропустила 5 мячей. Да и в матче с одним из лидеров «салентийцы» вряд ли могут рассчитывать на очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только оборона команды ошибается уж чересчур часто.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Аталанта» победила в 2 последних поединках

    • «Лечче» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Бергамаски сражаются за самые высокие места, и наверняка будут активно атаковать.

    «Салентийцы» имеют сложности в плане реализации, да и пропускают в свои ворота часто.

    Ставка: Фора «Аталанты» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аталанта — Лечче?

    Матч Аталанта — Лечче состоится 27 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аталанта — Лечче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аталанты» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аталанта — Лечче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аталанты» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта — Лечче?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аталанта — Лечче?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Аталанта — Лечче: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 27.04.202521:45. Сумеют ли бергамаски разгромить «Лечче»?
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