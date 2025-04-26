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    Поднимется ли «Страсбург» в зону еврокубков?

    Страсбург — Сент-Этьен: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Сент-Этьен»
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    Эмануэль Эмегха
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Сент-Этьен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Апреля 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:00 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает седьмую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки.

    «Страсбург» набрал 51 балл и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков (топ-6), а также на два очка уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4).

    Страсбург — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Монако» (0:0).

    Ранее в 29-м туре французского чемпионата эльзасцы теперь уже в домашних стенах уже набрали также набрали один балл, когда с результатом 2:2 поделили очки с «Ниццей».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Саи Дион, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» сыграл вничью, а в 10-ти последних матчах не знает поражений.

    Такая форма вроде бы не позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, их шансы на успех все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

    Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 13-ю голами.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 30-ти туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элитном дивизионе.

    «Сент-Этьен» пребывает на предпоследней, 17-й позиции в зоне вылета, на три очка отставая от безопасного 15-го места, а также по дополнительным показателям — от 16-й строчки в зоне плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл в дерби «Лион» (2:1).

    Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив опять-таки на своем поле набрал только один балл, сыграв вничью с «Брестом» с результатом 3:3.

    Не сыграют: травмированы — Кардона, Стассен, Бушуари, Корню и Бокие, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» выиграл лишь один раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей и не лучших шансах даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Люка Стассен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Страсбург» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Сент-Этьена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Сент-Этьен» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Сент-Этьена» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из девяти последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Страсбург — Сент-Этьен?

    Матч Страсбург — Сент-Этьен состоится 26 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Страсбург — Сент-Этьен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Страсбург — Сент-Этьен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Страсбург — Сент-Этьен?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Страсбург — Сент-Этьен?

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Сент-Этьена» — в 4.80.

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    Страсбург — Сент-Этьен: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 26.04.202518:00. Поднимется ли «Страсбург» в зону еврокубков?
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