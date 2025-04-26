Страсбург — Сент-Этьен: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 26 апреля 2025 года

Страсбург
Сент-Этьен
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» после 30-ти туров чемпионата Франции занимает седьмую позицию в турнирной таблице и борется за попадание в еврокубки.
«Страсбург» набрал 51 балл и лишь по дополнительным показателям уступает зоне еврокубков (топ-6), а также на два очка уступает зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Страсбург — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Монако» (0:0).
Ранее в 29-м туре французского чемпионата эльзасцы теперь уже в домашних стенах уже набрали также набрали один балл, когда с результатом 2:2 поделили очки с «Ниццей».
Не сыграют: травмирован — Саи Дион, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» сыграл вничью, а в 10-ти последних матчах не знает поражений.
Такая форма вроде бы не позволяет хозяевам рассчитывать на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, их шансы на успех все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.
Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 13-ю голами.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 30-ти туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в элитном дивизионе.
«Сент-Этьен» пребывает на предпоследней, 17-й позиции в зоне вылета, на три очка отставая от безопасного 15-го места, а также по дополнительным показателям — от 16-й строчки в зоне плей-офф.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл в дерби «Лион» (2:1).
Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив опять-таки на своем поле набрал только один балл, сыграв вничью с «Брестом» с результатом 3:3.
Не сыграют: травмированы — Кардона, Стассен, Бушуари, Корню и Бокие, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» выиграл лишь один раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей и не лучших шансах даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Люка Стассен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в двух последних матчах «Страсбург» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Сент-Этьена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Сент-Этьен» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.40, победа «Сент-Этьена» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из девяти последних выездных поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35.