Саутгемптон — Фулхэм: Гости проиграли два последних матча, но выиграют ли они сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.10

«Саутгемптон» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится на самом дне турнирной таблицы, набрав жалкие 11 очков.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и уже давно лишилась даже теоретических шансов на спасение в элитном дивизионе, а сейчас отстает на громадные 25 баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Святые» на выезде сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:3).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Тэйлор и Грёнбек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Пол Онуачу — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 48 очками и уже почти лишился серьезных турнирных перспектив.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-7) за пять туров до конца розыгрыша текущего сезона АПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле потерпели поражение от «Челси» (1:2).

Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги также остался без очков, когда в чужих стенах проиграл на этот раз «Фулхэму» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Смит-Роу, Родриго Мунис и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл четыре раза при одной победе.

Данная форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из девяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фулхэм» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Саутгемптона» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из девяти последних матчей «Саутгемптона».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70