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    Вернется ли «Фулхэм» к победам?

    Саутгемптон — Фулхэм: Гости проиграли два последних матча, но выиграют ли они сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.10

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    Рауль Хименес
    «Саутгемптон» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится на самом дне турнирной таблицы, набрав жалкие 11 очков.

    Команда занимает последнюю, 20-ю позицию и уже давно лишилась даже теоретических шансов на спасение в элитном дивизионе, а сейчас отстает на громадные 25 баллов от безопасной 17-й строчки.

    Саутгемптон — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Святые» на выезде сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:3).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Тэйлор и Грёнбек, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» ни разу не выиграл при восьми поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Пол Онуачу — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 48 очками и уже почти лишился серьезных турнирных перспектив.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-7) за пять туров до конца розыгрыша текущего сезона АПЛ.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле потерпели поражение от «Челси» (1:2).

    Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги также остался без очков, когда в чужих стенах проиграл на этот раз «Фулхэму» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Смит-Роу, Родриго Мунис и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Данная форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

    Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из девяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фулхэм» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Саутгемптона» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из девяти последних матчей «Саутгемптона».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Саутгемптон — Фулхэм?

    Матч Саутгемптон — Фулхэм состоится 26 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Саутгемптон — Фулхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Саутгемптон — Фулхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Фулхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Саутгемптон — Фулхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Саутгемптона» — в 5.00.

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