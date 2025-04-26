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    Команда Эмери выглядит предпочтительнее

    Кристал Пэлас — Астон Вилла. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»
    26 апреля в полуфинале Кубка Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало встречи — 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Апреля 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 19:15 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: в таблице АПЛ команда Оливера Гласнера занимает 12-е место с 45 очками.

    Последние матчи: в 34-м туре чемпионата «Кристал Пэлас» смог отобрать очки у «Арсенала», сыграв с ним вничью (2:2). Канониры вышли вперед уже на 3-й минуте, но дружина Гласнера смогла отыграться на 27-й минуте после точного удара Эзе.

    Кристал Пэлас — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Но все равно первый тайм остался за соперником, который смог забить на его исходе. «Кристал Пэлас» ушел от поражения за 7 минут до конца основного времени после гола Матета.

    Ранее в четвертьфинале Кубка Англии «Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» (3:0), а до этого «Миллуол» (3:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Лакруа (з), Рияд (з), Дукуре (п).

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» закрепился в середине таблицы АПЛ, что его вполне устраивает. Команда, конечно, мечтает о еврокубках, но осуществить ее будет очень сложно.

    Сейчас она находится не в лучшем состоянии и в четырех последних матчах взяла всего два очка. Есть проблемы и в центре обороны, где нет основного защитника Лакруа, а Чалоба вернулся зимой в «Челси».

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет седьмой в таблице АПЛ с 57 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 34-м туре дружина Унаи Эмери проиграла в гостях «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Игра получилась равной и очень упорной, первый тайм завершился вничью (1:1).

    После перерыва «Астон Вилла» имела пару неплохих возможностей выйти вперед, но в итоге проиграла, пропустив в компенсированное время, когда дело плавно катилось к ничейному исходу.

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    До этого был разгромлен в АПЛ «Ньюкасл» (4:1), а в ЛЧ была победа над «ПСЖ» (3:2), но этого все равно не хватило для выхода в полуфинал.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: на финише сезона «Астон Вилла» набрала приличный ход и показывает игру очень высокого уровня. Последние победы позволили «вилланам» включиться в борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Отличную форму демонстрирует Рашфорд, после продажи Дурана роль примы в атаке снова исполняет Уоткинс, отлично вписались новички Марко Асенсио и Мален.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «КП» в АПЛ выиграл дома (4:1), а в гостях сыграл вничью (2:2)

    • В 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» взял верх (2:1)

    • В прошлом сезоне в чемпионате «АВ» победила на своем поле (3:1), а в гостях уступила (0:5)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 3,50, а на «Астон Виллу» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: в текущей форме «Астон Вилла» гораздо сильнее и по составу и по качеству игры. Здесь собраны игроки более высокого уровня, а Эмери есть возможность подбирать состав, исходя из возможностей соперника.

    Оливер Гласнер лишен такой возможности, у него ограниченная обойма футболистов и потеря одного-двух игроков (Лакруа, Дукуре) существенно ослабляет потенциал команды. Гости по делу идут фаворитами и за такой высокий коэффициент их надо играть.

    Основная ставка: победа «Астон Виллы» за 2,20.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей в первом тайме. Часто «Астон Вилла» можно проводит начало матча.

    Дополнительная ставка: «Астон Вилла» выиграет в первом тайме за 2,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристал Пэлас — Астон Вилла?

    Матч Кристал Пэлас — Астон Вилла состоится 26 апреля 2025 года в 19:15 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Англии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Астон Вилла» выиграет с основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристал Пэлас — Астон Вилла?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Астон Вилла» выиграет с основное время» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Астон Вилла?

    Смотреть матч турнира Кубок Англии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристал Пэлас — Астон Вилла?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Кристал Пэлас» дают 3,50, а на «Астон Виллу» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

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    Кристал Пэлас — Астон Вилла: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 26.04.202519:15. Команда Эмери выглядит предпочтительнее
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