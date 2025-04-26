Кристал Пэлас — Астон Вилла. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии 26 апреля 2025 года

26 апреля в полуфинале Кубка Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало встречи — 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: в таблице АПЛ команда Оливера Гласнера занимает 12-е место с 45 очками.

Последние матчи: в 34-м туре чемпионата «Кристал Пэлас» смог отобрать очки у «Арсенала», сыграв с ним вничью (2:2). Канониры вышли вперед уже на 3-й минуте, но дружина Гласнера смогла отыграться на 27-й минуте после точного удара Эзе.

Но все равно первый тайм остался за соперником, который смог забить на его исходе. «Кристал Пэлас» ушел от поражения за 7 минут до конца основного времени после гола Матета.

Ранее в четвертьфинале Кубка Англии «Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» (3:0), а до этого «Миллуол» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Лакруа (з), Рияд (з), Дукуре (п).

Состояние команды: «Кристал Пэлас» закрепился в середине таблицы АПЛ, что его вполне устраивает. Команда, конечно, мечтает о еврокубках, но осуществить ее будет очень сложно.

Сейчас она находится не в лучшем состоянии и в четырех последних матчах взяла всего два очка. Есть проблемы и в центре обороны, где нет основного защитника Лакруа, а Чалоба вернулся зимой в «Челси».

«Астон Вилла»

Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет седьмой в таблице АПЛ с 57 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 34-м туре дружина Унаи Эмери проиграла в гостях «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Игра получилась равной и очень упорной, первый тайм завершился вничью (1:1).

После перерыва «Астон Вилла» имела пару неплохих возможностей выйти вперед, но в итоге проиграла, пропустив в компенсированное время, когда дело плавно катилось к ничейному исходу.

До этого был разгромлен в АПЛ «Ньюкасл» (4:1), а в ЛЧ была победа над «ПСЖ» (3:2), но этого все равно не хватило для выхода в полуфинал.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: на финише сезона «Астон Вилла» набрала приличный ход и показывает игру очень высокого уровня. Последние победы позволили «вилланам» включиться в борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Отличную форму демонстрирует Рашфорд, после продажи Дурана роль примы в атаке снова исполняет Уоткинс, отлично вписались новички Марко Асенсио и Мален.

Статистика для ставок

В этом сезоне «КП» в АПЛ выиграл дома (4:1), а в гостях сыграл вничью (2:2)

В 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» взял верх (2:1)

В прошлом сезоне в чемпионате «АВ» победила на своем поле (3:1), а в гостях уступила (0:5)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 3,50, а на «Астон Виллу» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: в текущей форме «Астон Вилла» гораздо сильнее и по составу и по качеству игры. Здесь собраны игроки более высокого уровня, а Эмери есть возможность подбирать состав, исходя из возможностей соперника.

Оливер Гласнер лишен такой возможности, у него ограниченная обойма футболистов и потеря одного-двух игроков (Лакруа, Дукуре) существенно ослабляет потенциал команды. Гости по делу идут фаворитами и за такой высокий коэффициент их надо играть.

Основная ставка: победа «Астон Виллы» за 2,20.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей в первом тайме. Часто «Астон Вилла» можно проводит начало матча.

Дополнительная ставка: «Астон Вилла» выиграет в первом тайме за 2,80.