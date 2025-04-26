Брайтон — Вест Хэм: Гостям не хватает одного балла для сохранения прописки в АПЛ, но наберут ли они его сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.15

Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 48 очками и уже почти лишился серьезных турнирных перспектив.
Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-7) за пять туров до конца розыгрыша текущего сезона АПЛ.
Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Чайки» на выезде потерпели поражение от «Брентфорда» (2:4).
Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах набрал лишь один балл, когда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).
Не сыграют: травмированы — ван Хеке, Лэмпти, Велтман, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицирован — Жоау Педру.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» проиграл четыре раза при одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть большую мотивацию их соперника.
Жоау Педру, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 36-ю очками.
Команда занимает безопасную 17-ю позицию с отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки), поэтому в грядущем поединке ее устроит даже ничья, чтобы досрочно обеспечить себе место в АПЛ.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своем поле сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Уан-Биссака, Саммервилл и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл четыре раза при двух ничьих.
Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле против более классного соперника, тем не менее, у них все же лучшая мотивация.
Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Брайтон» не выиграл
- в трех последних матчах «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Вест Хэма» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь хозяева не выиграли в шести последних поединках.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.26