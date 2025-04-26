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    Оформит ли «Вест Хэм» сохранение прописки в АПЛ?

    Брайтон — Вест Хэм: Гостям не хватает одного балла для сохранения прописки в АПЛ, но наберут ли они его сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вест Хэм»
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    Джаррод Боуэн
    «Брайтон» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 48 очками и уже почти лишился серьезных турнирных перспектив.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-7) за пять туров до конца розыгрыша текущего сезона АПЛ.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Чайки» на выезде потерпели поражение от «Брентфорда» (2:4).

    Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах набрал лишь один балл, когда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — ван Хеке, Лэмпти, Велтман, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицирован — Жоау Педру.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» проиграл четыре раза при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть большую мотивацию их соперника.

    Жоау Педру, который дисквалифицирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 36-ю очками.

    Команда занимает безопасную 17-ю позицию с отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки), поэтому в грядущем поединке ее устроит даже ничья, чтобы досрочно обеспечить себе место в АПЛ.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Молотобойцы» на своем поле сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

    Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Уан-Биссака, Саммервилл и Антонио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл четыре раза при двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле против более классного соперника, тем не менее, у них все же лучшая мотивация.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Брайтон» не выиграл

    • в трех последних матчах «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Вест Хэма» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь хозяева не выиграли в шести последних поединках.

    Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.26

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брайтон — Вест Хэм?

    Матч Брайтон — Вест Хэм состоится 26 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брайтон — Вест Хэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брайтон — Вест Хэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брайтон — Вест Хэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брайтон — Вест Хэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Вест Хэма» — в 4.90.

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