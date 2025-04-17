Рапид Вена
Юргорден
«Рапид»
Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).
Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Рапид» выиграл у «Юргордена» с минимальным счётом (1:0).
Рапид Вена — Юргорден: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.
«Юргорден»
Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).
Последние матчи: Шведы в первой дуэли противостояния с «Рапидом» уступили в один мяч (0:1).
Не сыграют: Расмус Шуллер не сыграет из-за травмы, также из строя выбыл Малколм Нилссон из-за травмы локтя.
Состояние команды: В последних матчах «Юргорден» одержал одну победу и в четырёх играх потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Юргорден» одержал одну победу в пяти матчах
- «Рапид» выиграл во втором матче подряд
- «Рапид» выиграл у «Юргордена» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: «Рапид» будет стараться созранить преимущество, добытое в гостях, австрийцы вполне смогут отстоять положительный результат первой игры.
Ставка: Фора «Рапида» (-1) с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.