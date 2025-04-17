«Рапид» дома сыграет против «Юргордена» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).

Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Рапид» выиграл у «Юргордена» с минимальным счётом (1:0).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Юргорден»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

Последние матчи: Шведы в первой дуэли противостояния с «Рапидом» уступили в один мяч (0:1).

Не сыграют: Расмус Шуллер не сыграет из-за травмы, также из строя выбыл Малколм Нилссон из-за травмы локтя.

Состояние команды: В последних матчах «Юргорден» одержал одну победу и в четырёх играх потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Юргорден» одержал одну победу в пяти матчах

«Рапид» выиграл во втором матче подряд

«Рапид» выиграл у «Юргордена» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Рапид» будет стараться созранить преимущество, добытое в гостях, австрийцы вполне смогут отстоять положительный результат первой игры.

Ставка: Фора «Рапида» (-1) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.