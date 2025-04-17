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    «Рапид» сохранит преимущество и шагнёт в полуфинал ЛК?

    Рапид — Юргорден. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Юргорден»
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    «Рапид» — «Борац»
    «Рапид» дома сыграет против «Юргордена» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 22:00 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
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    «Рапид»

    Путь в плей-офф: В рамках 1/8 финала Лиги конференций «Рапид» одержал победу над боснийцами из «Бораца» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья).

    Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Рапид» выиграл у «Юргордена» с минимальным счётом (1:0).

    Рапид Вена — Юргорден: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Лорен Орглер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Рапид» в последних матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

    «Юргорден»

    Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

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    • Последние матчи: Шведы в первой дуэли противостояния с «Рапидом» уступили в один мяч (0:1).

    Не сыграют: Расмус Шуллер не сыграет из-за травмы, также из строя выбыл Малколм Нилссон из-за травмы локтя.

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    Состояние команды: В последних матчах «Юргорден» одержал одну победу и в четырёх играх потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» одержал одну победу в пяти матчах

    • «Рапид» выиграл во втором матче подряд

    • «Рапид» выиграл у «Юргордена» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Рапид» будет стараться созранить преимущество, добытое в гостях, австрийцы вполне смогут отстоять положительный результат первой игры.

    Ставка: Фора «Рапида» (-1) с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Рапид — Юргорден?

    Матч Рапид — Юргорден состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Какой прогноз на матч Рапид — Юргорден?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Рапида» (-1).

    Какую сделать ставку на матч Рапид — Юргорден?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Рапида» (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рапид — Юргорден?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Рапид — Юргорден?

    Коэффициенты букмекеров: : «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.80.

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    Рапид — Юргорден: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. «Рапид» сохранит преимущество и шагнёт в полуфинал ЛК?
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