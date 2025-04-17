17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Победоносные» новый сезон начали неуверенно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» уступил «Брагантино» (0:1).

До того команда уверенно переиграла «Карабобо» (2:0). Да и поединок с «Жувентуде» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Бастуш, Данило — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ботафого» мотивирован побороться за чемпионский титул. Вот только кадровых проблем у команды немало.

Матчи с «Сан-Паулу» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» победил 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» выдал слабоватый старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан-Паулу» в 3 матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Трехцветные» подписали мировую с «Крузейро» (1:1).

До того команда не смогла обыграть «Альянса Лиму» (2:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Атлетико Минейро» (0:0).

При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лукас Моура, Луис Густаво, Оскар, Пабло Майя — травмированы.

Состояние команды: «Сан-Паулу» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 1 мяч в 3 поединках чемпионата Бразилии.

При этом «Сан-Паулу» сыграл вничью в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Да и в кадровом плане пробоин нынче достаточно много.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Сан-Паулу» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» не проигрывал в 5 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Ботафого» уже 4 с половиной года не проигрывал «Сан-Паулу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, плюс у «Сан-Паулу» уж чересчур много травмированных.

Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35