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    «Трехцветным» сразу несдобровать!

    Ботафого — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Сан-Паулу»
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    «Сан-Паулу»
    17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Апреля 2025 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Победоносные» новый сезон начали неуверенно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 1 мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ботафого» уступил «Брагантино» (0:1).

    До того команда уверенно переиграла «Карабобо» (2:0). Да и поединок с «Жувентуде» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Бастуш, Данило — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ботафого» мотивирован побороться за чемпионский титул. Вот только кадровых проблем у команды немало.

    Матчи с «Сан-Паулу» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ботафого» победил 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» выдал слабоватый старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сан-Паулу» в 3 матчах чемпионата набрал 3 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. «Трехцветные» подписали мировую с «Крузейро» (1:1).

    До того команда не смогла обыграть «Альянса Лиму» (2:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Атлетико Минейро» (0:0).

    При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лукас Моура, Луис Густаво, Оскар, Пабло Майя — травмированы.

    Состояние команды: «Сан-Паулу» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 1 мяч в 3 поединках чемпионата Бразилии.

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    При этом «Сан-Паулу» сыграл вничью в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Да и в кадровом плане пробоин нынче достаточно много.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Сан-Паулу» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Паулу» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Ботафого» уже 4 с половиной года не проигрывал «Сан-Паулу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, плюс у «Сан-Паулу» уж чересчур много травмированных.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ботафого — Сан-Паулу?

    Матч Ботафого — Сан-Паулу состоится 17 апреля 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Ботафого — Сан-Паулу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Ботафого — Сан-Паулу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ботафого — Сан-Паулу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ботафого — Сан-Паулу?

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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    Ботафого — Сан-Паулу: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 17.04.202500:30. «Трехцветным» сразу несдобровать!
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