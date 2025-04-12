12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 28-ми туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на четвертой строчке — в зоне квалификации Лиги чемпионов.

«Страсбург» набрал 49 баллов и на один балл отстает от третьего места, которое напрямую выводит в главный еврокубок, а также на один пункт опережает пятую строчку (зона Лиги Европы).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» (1:0).

Ранее в 27-м туре французского чемпионата эльзасцы теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, когда с результатом 4:2 взяли верх над «Лионом».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмирован — Саи Дион, дисквалифицирован — Диегу Морейра.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл (семь побед, одна ничья).

Такая ситуация позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, а также если учесть текущие проблемы в игре их нынешнего соперника.

Эмануэль Эмега — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 28-ми туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на шестой позиции и также борется за попадание в еврокубки.

«Ницца» пребывает в зоне еврокубков (топ-6), на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает нынешний соперника, и по дополнительным показателям опережая седьмое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Нанту» (1:2).

Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также остался ни с чем, потерпев поражение от «Монако» с аналогичным результатом.

Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Данте.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» ни разу не выиграла и трижды проиграла.

Это говорит о плохой в последнее время форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, где спасти их может разве что нужный настрой на матч против прямого конкурента.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Страсбург» выиграл

в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ниццы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

Ставка: «Страсбург» победит за 2.55.