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    Прервет ли «Ницца» победную серию «Страсбурга»?

    Страсбург — Ницца: прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Лига 1, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ницца»
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    Эмануэль Эмега
    12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Апреля 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:05 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 28-ми туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на четвертой строчке — в зоне квалификации Лиги чемпионов.

    «Страсбург» набрал 49 баллов и на один балл отстает от третьего места, которое напрямую выводит в главный еврокубок, а также на один пункт опережает пятую строчку (зона Лиги Европы).

    Страсбург — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» (1:0).

    Ранее в 27-м туре французского чемпионата эльзасцы теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, когда с результатом 4:2 взяли верх над «Лионом».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмирован — Саи Дион, дисквалифицирован — Диегу Морейра.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл (семь побед, одна ничья).

    Такая ситуация позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, особенно на своем поле, а также если учесть текущие проблемы в игре их нынешнего соперника.

    Эмануэль Эмега — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 12-ю голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после 28-ми туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на шестой позиции и также борется за попадание в еврокубки.

    «Ницца» пребывает в зоне еврокубков (топ-6), на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов, которую замыкает нынешний соперника, и по дополнительным показателям опережая седьмое место.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах проиграл «Нанту» (1:2).

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле также остался ни с чем, потерпев поражение от «Монако» с аналогичным результатом.

    Не сыграют: травмирован — Ндомбеле, дисквалифицирован — Данте.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» ни разу не выиграла и трижды проиграла.

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    Это говорит о плохой в последнее время форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, где спасти их может разве что нужный настрой на матч против прямого конкурента.

    Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Страсбург» выиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Ниццы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в двух последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

    Ставка: «Страсбург» победит за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Страсбург — Ницца?

    Матч Страсбург — Ницца состоится 12 апреля 2025 года в 22:05 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Страсбург — Ницца?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Страсбург — Ницца?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Страсбург — Ницца?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Страсбург — Ницца?

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 2.70.

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