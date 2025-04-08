8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Лутон Таун». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Лутон Таун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Сток Сити» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на 20-м месте и борется за выживание в дивизионе.

Команда лишь на два очка опережает зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки), а также один балл отстает от «Халл Сити», который занимает 19-ю позицию.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле разошелся мировой с «Престоном» (1:1).

Ранее «Гончары» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах набрали три очка, обыграв «Куинз Парк Рейнджерс» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Стивенс и Уилсон-Эсбранд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Сток Сити» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, если учесть примерно тот же класс соперника и фактор своего поля, они все же немалы.

Томас Кэннон — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа занимает 23-ю строчку и борется за выживание в дивизионе.

Команда находится в зоне вылета (22-24-я строчки) и на два очка отстает от безопасной 21-й позиции, а также на четыре балла от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на своем поле сыграл вничью с «Лидсом» (1:1).

Перед этим в 39-м туре национального первенства «Шляпники» уже набрали три балла, когда в чужих стенах минимально обыграли «Халл Сити» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Адебайо, Баптист, Хасиока, Менги, Браун, Накамба и Локьер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лутон Таун» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, хотя обыграть соперника, который набрал столь хорошую форму, будет, безусловно, непросто.

Карлтон Моррис — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Стока» забивали обе команды

в пяти из девяти последних матчей «Стока» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Лутона» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сток Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.20, победа «Лутона» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в четырех из пяти их последних выездных поединков забивал только один из оппонентов.

Последний сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних выездных поединков «Лутона».

Ставка: только одна команда забьет за 2.40