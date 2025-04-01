1 апреля в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Сеара». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Сеара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» минувший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» в 38 турах минувшего чемпионата добыл 44 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Битва с «Крузейро» принесла паритет (1:1).

До того команда в серии пенальти одолела «Сан-Жозе». А вот чуть ранее «быки» вчистую уступили «Сантосу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ред Булл Брагантино» постарается успешно начать новый чемпионат. Вот только не выигрывает команда уже 4 матча кряду.

Матчи с «Сеарой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ред Булл Брагантино» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и «Сеаре» они не проигрывают уже более восьми лет.

«Сеара»

Турнирное положение: «Сеара» минувший чемпионат провела успешно. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.

Причем «Сеара» в 38 поединках разжилась 64 зачетными баллами. А вот атака отличилась 59 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сеара» уступила «Баие» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). Зато скромный «Жуазейренсе» был обыгран весьма уверенно (2:0).

При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сеара» вполне способна избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Сеара» явно не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

А вот до того команда победила дважды кряду. Да и вообще, в плане реализации у нее относительный порядок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Быков» новичок элиты точно не боится.

Статистика для ставок

«Ред Булл Брагантино» не побеждал в 4 последних матчах

«Сеара» не выигрывал в 2 своих последних поединках

«Ред Булл Брагантино» уже больше 8 лет не проигрывает «Сеаре»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Ред Булл Брагантино» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальным гостям может банально не хватить опыта, к тому же они традиционно безуспешно противостоят «быкам».

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15