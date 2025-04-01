ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ Брель Эмболо и Мика Биерит«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место Манфред Угальде«Ахмат» — «Спартак» 0:0. Онлайн
  • 18:35
    • «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
  • 18:25
    • «Спартак» не смог одолеть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Сумеют ли «быки» забодать «Сеару»?

    Ред Булл Брагантино — Сеара. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 1 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Сеара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ред Булл Брагантино»
    1 апреля в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Сеара». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Сеара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 01 Апреля 2025 года

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •  RB Bragantino 02:00 Сеара

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» минувший сезон провел не столь успешно. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Брагантино» в 38 турах минувшего чемпионата добыл 44 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Битва с «Крузейро» принесла паритет (1:1).

    До того команда в серии пенальти одолела «Сан-Жозе». А вот чуть ранее «быки» вчистую уступили «Сантосу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ред Булл Брагантино» постарается успешно начать новый чемпионат. Вот только не выигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Сеарой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ред Булл Брагантино» победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и «Сеаре» они не проигрывают уже более восьми лет.

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Сеара» минувший чемпионат провела успешно. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.

    Причем «Сеара» в 38 поединках разжилась 64 зачетными баллами. А вот атака отличилась 59 результативными выстрелами.

  • «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с бывшим президентом «Локомотива»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сеара» уступила «Баие» (2:3).

    До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). Зато скромный «Жуазейренсе» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сеара» вполне способна избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Сеара» явно не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

    А вот до того команда победила дважды кряду. Да и вообще, в плане реализации у нее относительный порядок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Быков» новичок элиты точно не боится.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл Брагантино» не побеждал в 4 последних матчах

    • «Сеара» не выигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Ред Булл Брагантино» уже больше 8 лет не проигрывает «Сеаре»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Ред Булл Брагантино» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальным гостям может банально не хватить опыта, к тому же они традиционно безуспешно противостоят «быкам».

    Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Гавр — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ред Булл Брагантино — Сеара: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 01.04.202502:00. Сумеют ли «быки» забодать «Сеару»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры