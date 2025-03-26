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    Сенегал не заметит тоголезцев

    Сенегал — Того. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2025 года

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    Калиду Кулибали
    26 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сенегал и Того. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Того, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 26 Марта 2025 года

    Сенегал

  • Дакар
    •  Сенегал 00:00 Того

    Того

  • Ломе
    •

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы нынешнюю квалификацию проводят не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Сенегал в 5 турах квалификации набрал 9 очков. Причем команда забила 6 мячей при всего одном пропущенном.

    Сенегал — Того: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Судан (0:0).

    При этом чуть ранее сенегальцы разгромили Либерию (3:0). А вот первый поединок с либерийцами завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Сенегальцы на 2 очка отстают от лидера группы. При этом команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

    Матчи с Того для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Сенегал по разу победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Сенегальцы мотивированы запрыгнуть в дуэт лидеров.

    Того

    Турнирное положение: Тоголезцы слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Того в 5 поединках разжился всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 4 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тоголезцы подписали мировую с Мавританией (2:2).

    До того команда не смогла обыграть Нигер (0:0). А вот первая встреча с Нигером завершилась боевой ничьей (1:1).

    Вообще же, Того в 5 своих последних матчах добыл 1 викторию. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе тоголезцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.

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    При этом Того имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах текущей квалификации.

    Тоголезцы на 6 очков отстают от искомой второй позиции. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом тоголезцы способны выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Сенегальцы не проигрывают уже полтора года

    • Сенегал пропустил всего 1 матч в текущей квалификации

    • Тоголезцы не побеждают 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Того имеет проблемы в плане реализации, да и сенегальцы мотивированы напрямую пробиться на Мундиаль.

    Ставка: Фора Сенегала -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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