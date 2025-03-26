Сенегал
Того
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы нынешнюю квалификацию проводят не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Сенегал в 5 турах квалификации набрал 9 очков. Причем команда забила 6 мячей при всего одном пропущенном.
Сенегал — Того: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Судан (0:0).
При этом чуть ранее сенегальцы разгромили Либерию (3:0). А вот первый поединок с либерийцами завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сенегальцы на 2 очка отстают от лидера группы. При этом команда не пропускала в 2 своих последних матчах.
Матчи с Того для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Сенегал по разу победил и уступил.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Сенегальцы мотивированы запрыгнуть в дуэт лидеров.
Того
Турнирное положение: Тоголезцы слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Того в 5 поединках разжился всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 4 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тоголезцы подписали мировую с Мавританией (2:2).
До того команда не смогла обыграть Нигер (0:0). А вот первая встреча с Нигером завершилась боевой ничьей (1:1).
Вообще же, Того в 5 своих последних матчах добыл 1 викторию. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе тоголезцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.
При этом Того имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах текущей квалификации.
Тоголезцы на 6 очков отстают от искомой второй позиции. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом тоголезцы способны выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Сенегальцы не проигрывают уже полтора года
- Сенегал пропустил всего 1 матч в текущей квалификации
- Тоголезцы не побеждают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 2.08Англия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Того имеет проблемы в плане реализации, да и сенегальцы мотивированы напрямую пробиться на Мундиаль.
Ставка: Фора Сенегала -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08