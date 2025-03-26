26 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сенегал и Того. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сенегал — Того, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы нынешнюю квалификацию проводят не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Сенегал в 5 турах квалификации набрал 9 очков. Причем команда забила 6 мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Сенегальцы не смогли одолеть Судан (0:0).

При этом чуть ранее сенегальцы разгромили Либерию (3:0). А вот первый поединок с либерийцами завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Сенегальцы на 2 очка отстают от лидера группы. При этом команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

Матчи с Того для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Сенегал по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Сенегальцы мотивированы запрыгнуть в дуэт лидеров.

Того

Турнирное положение: Тоголезцы слабо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Того в 5 поединках разжился всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 4 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тоголезцы подписали мировую с Мавританией (2:2).

До того команда не смогла обыграть Нигер (0:0). А вот первая встреча с Нигером завершилась боевой ничьей (1:1).

Вообще же, Того в 5 своих последних матчах добыл 1 викторию. Забила в них команда 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе тоголезцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.

При этом Того имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах текущей квалификации.

Тоголезцы на 6 очков отстают от искомой второй позиции. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом тоголезцы способны выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

Сенегальцы не проигрывают уже полтора года

Сенегал пропустил всего 1 матч в текущей квалификации

Тоголезцы не побеждают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Того имеет проблемы в плане реализации, да и сенегальцы мотивированы напрямую пробиться на Мундиаль.

Ставка: Фора Сенегала -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08