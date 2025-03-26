В рамках 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Аргентина примет Бразилию. Поединок пройдет 26 марта и начнется в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Бразилия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в таблице квалификации ЧМ-2026 с 28-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

На своем поле Аргентина выступает здорово, набрав 15 очков из 18-и возможных. Сборная занимает 3-е место в таблице по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Аргентина на чужом поле обыграла Уругвай со счетом 1:0, забив единственный гол на 68-й минуте. До этого сборная одолела Перу (1:0).

В последних 5-и встречах квалификации Аргентина проиграла только Парагваю со счетом 1:2, трижды победила и однажды сыграла вничью с Венесуэлой (1:1). За этот отрезок сборная также громила Боливию (6:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

За сборную Аргентины не сыграет Лионель Месси.

Состояние команды: Сборная находится в отличной форме, Аргентина наверняка займет 1-е место и спокойно пробьется на чемпионат мира 2026-го года.

Лучший бомбардир сборной Аргентины в квалификации Лионель Месси отсутствует из-за травмы. Второй игрок по результативности в команде Лаутаро Мартинес забил 3 гола.

Бразилия

Турнирное положение: Сборная замыкает 3-ку лидеров в таблице квалификации с 21-м очком в активе после 13-и туров. Бразилия отстает от лидерства в таблице на 7 пунктов.

В гостях бразильцы играют относительно неплохо, сборная набрала 7 баллов на чужом поле из 18-и возможных. Бразилия также занимает 3-е место в таблице по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла Колумбию со счетом 2:1, вырвав победу на 90+9-й минуте. До этого Бразилия сыграла вничью с Уругваем (1:1).

Сборная не проигрывает в квалификации на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок Бразилия трижды победила и дважды сыграла вничью, пропустив всего 4 гола в этих встречах.

Состояние команды: Бразилия вполне способна навязать борьбу Аргентине в борьбе за лидерство в квалификации. Несмотря на это, сборной будет непросто противостоять сопернику на чужом поле.

В квалификации отлично выступает бразилец Рафинья, который замыкает 3-ку лидеров в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах Аргентина не пропустила ни одного мяча

Бразилия не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах Аргентина не разу не проиграла Бразилии (2 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 2.25, победа Бразилии — 3.70, ничья — за 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Аргентина рано или поздно пропустит гол. Прогнозируем, что это произойдет в матче против Бразилии.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: Аргентина попытается оторваться от ближайших преследователей, а для этого необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал Аргентины 1 больше за 1.73.