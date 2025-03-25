25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Швейцария и Люксембург. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Люксембург, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы ужасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 4 месте.

При этом Швейцария в 6 матчах набрала лишь 2 зачетных балла. Причем в тех поединках команда пропустила 14 мячей.

Швейцария — Люксембург: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.176.4014.00Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Швейцарцы не смогли переиграть Северную Ирландию (1:1).

При этом чуть ранее швейцарцы уступили Испании (2:3). А вот поединок с Сербией принес боевой паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Швейцария разжилась 3 ничьими. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Швейцарцы не столь выгодно смотрятся в плане реализации. Парадокс, но команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Люксембургом для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Швейцария победила 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы сборной страны банков, сыра и шоколада победить впервые с июня прошлого года.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембуржцы нынче не столь сильны. В последней Лиге наций команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Люксембург в 6 турах набрал всего 3 очка. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 3 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Люксембург минимально переиграл шведов.

До того команда подписала мировую с Северной Ирландией (2:2). А вот встреча с Болгарией завершилась минимальным поражением.

Вообще же, Люксембург в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 4 мяча при 4 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе люксембуржцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 2 матча кряду.

К слову, люксембуржцы не побеждают Швейцарию уже больше 16 лет. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.

Имея относительно скромный по именам состав, Люксембург постарается дать бой швейцарцам. Да и оппонента нельзя назвать столь безгрешным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Люксембуржцы уж точно поищут свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Люксембуржцы не проигрывали в 2 своих последних матчах

Швейцария не побеждает с июня прошлого года

Швейцарцы уже более 16 лет не проигрывают Люксембургу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.

Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и швейцарцы способны прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа Швейцарии в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25