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    Команды забьют друг другу?

    Албания — Андорра: прогноз и ставка (к. 2.75) на ЧМ-2026 24 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на Сборная Андорры
    Прогноз и ставки на Албания — Андорра
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    Сборная Албании
    24 марта во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Албания и Андорра. Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 24 Марта 2025 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 22:45 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
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    Албания

    Турнирное положение: Сборная Албании неудачно стартовала в первом матче квалификации ЧМ-2026. Команда встречалась с Англией.

    Албанцы предсказуемо проиграли в гостях. Сборная уступила со счетом 0:2. Встреча состоялась 21 марта.

    Албания — Андорра: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: У Албании трехматчевая безвыигрышная серия. В 2025 году команда уже уступила Англии. В ноябре 2024 года было поражение от Украины.

    Сейчас Албания находится на последнем месте в группе К. Есть отличный шанс улучшить ситуацию.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: От Албании мало кто ждал удачной игры в матче с Англией. Теперь есть хорошая возможность набрать первые очки в квалификации ЧМ-2026.

    Наверняка албанцы будут играть первым номером и сразу пойдут в атаку. Хозяева постараются забить как можно быстрее. Тогда добиться победы будет гораздо легче.

    Андорра

    Турнирное положение: Сборная Андорры традиционно является аутсайдером любого отборочного цикла. Квалификацию ЧМ-2026 команда начала с поражения.

    21 марта Андорра встречалась с Латвией. Сборная разочаровала своих фанатов, уступив со счетом 0:1. Сейчас у Андорры ни одного балла.

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    • Последние матчи: Первый официальный матч в 2025 году Андорра уже проиграла — команде Латвии.

    В ноябре 2024 года Андорра дома уступила Молдове со счетом 0:1. Затем была зафиксирована ничья с Мальтой (0:0).

    Не сыграют: все готовы к матчу.

    Состояние команды: Андорра не смогла отобрать очки у Латвии в домашнем поединке. Матч в Албании будет еще труднее.

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    Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, сенсации не случится. Между командами очень серьезная разница в классе.

    Последний раз команды встречались в ноябре 2021 года. Тогда Албания дома победила со счетом 1:0. Удастся ли забить больше на этот раз?

    Статистика для ставок

    • Албания в стартовом матче отбора проиграла Англии

    • Сборная Андорры в первом туре дома уступила команде Латвии

    • В последнем очном матче в 2021 году Албания одолела Андорру со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.80, а победа Андорры — в 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: Албания будет играть первым номером и постарается уверенно победить. Однако гостям по силам выстоять до перерыва. По итогам первого тайма возможна ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.55.

    Прогноз: В 2019 году матч между Албанией и Андоррой закончился вничью 2:2. Есть вероятность, что команды смогут забить друг другу и на этот раз.

    Ставка: обе забьют за 2.75.

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