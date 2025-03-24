Албания
Андорра
Албания
Турнирное положение: Сборная Албании неудачно стартовала в первом матче квалификации ЧМ-2026. Команда встречалась с Англией.
Албанцы предсказуемо проиграли в гостях. Сборная уступила со счетом 0:2. Встреча состоялась 21 марта.
Албания — Андорра: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: У Албании трехматчевая безвыигрышная серия. В 2025 году команда уже уступила Англии. В ноябре 2024 года было поражение от Украины.
Сейчас Албания находится на последнем месте в группе К. Есть отличный шанс улучшить ситуацию.
Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: От Албании мало кто ждал удачной игры в матче с Англией. Теперь есть хорошая возможность набрать первые очки в квалификации ЧМ-2026.
Наверняка албанцы будут играть первым номером и сразу пойдут в атаку. Хозяева постараются забить как можно быстрее. Тогда добиться победы будет гораздо легче.
Андорра
Турнирное положение: Сборная Андорры традиционно является аутсайдером любого отборочного цикла. Квалификацию ЧМ-2026 команда начала с поражения.
21 марта Андорра встречалась с Латвией. Сборная разочаровала своих фанатов, уступив со счетом 0:1. Сейчас у Андорры ни одного балла.
Последние матчи: Первый официальный матч в 2025 году Андорра уже проиграла — команде Латвии.
В ноябре 2024 года Андорра дома уступила Молдове со счетом 0:1. Затем была зафиксирована ничья с Мальтой (0:0).
Не сыграют: все готовы к матчу.
Состояние команды: Андорра не смогла отобрать очки у Латвии в домашнем поединке. Матч в Албании будет еще труднее.
Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, сенсации не случится. Между командами очень серьезная разница в классе.
Последний раз команды встречались в ноябре 2021 года. Тогда Албания дома победила со счетом 1:0. Удастся ли забить больше на этот раз?
Статистика для ставок
- Албания в стартовом матче отбора проиграла Англии
- Сборная Андорры в первом туре дома уступила команде Латвии
- В последнем очном матче в 2021 году Албания одолела Андорру со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 5.80, а победа Андорры — в 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.90.
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Прогноз: Албания будет играть первым номером и постарается уверенно победить. Однако гостям по силам выстоять до перерыва. По итогам первого тайма возможна ничья.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.55.
Прогноз: В 2019 году матч между Албанией и Андоррой закончился вничью 2:2. Есть вероятность, что команды смогут забить друг другу и на этот раз.
Ставка: обе забьют за 2.75.