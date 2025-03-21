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    Швейцария быстро вскроет оборону североирландцев

    Северная Ирландия — Швейцария: прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2025 года

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    21 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Северная Ирландия и Швейцария. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Швейцария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 21 Марта 2025 года

    Северная Ирландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Северная Ирландия 22:45 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
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    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Североирландцы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.

    При этом Северная Ирландия в 6 матчах набрали 11 очков. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 3 мяча.

    Северная Ирландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Североирландцы расписали мировую с Люксембургом (2:2).

    При этом чуть ранее североирландцы одолели Белоруссию (2:0). А вот поединок с Болгарией завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Ирландия разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Североирландцы неплохо выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи со Швейцарией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Северная Ирландия уступила 2 раза при 3 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Североирландцы явно не боятся швейцарцев.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцарцы явно не преуспевают в плане результатов. В последней Лиге наций команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Швейцария в 6 турах набрала всего 2 очка. При этом команда в этих матчах отличилась всего 6 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Швейцария уступила Испании (2:3).

    До того команда расписала мировую с Сербией (1:1). А вот встреча с Данией завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще же, Швейцария в 5 своих последних матчах уступила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе швейцарцы выглядят неуверенно. При этом команда не побеждает уже 7 матчей кряду.

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    К слову, последняя виктория была добыта еще в июне минувшего года. Тогда швейцарцы переиграли Италию (2:0).

    Имея весьма приличный по именам состав, Швейцария постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • Швейцарцы не побеждали в 7 своих последних матчах

    • Северная Ирландия не проигрывала в 4 последних поединках

    • Североирландцы уже 60 (!) лет не обыгрывают Швейцарию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и швейцарцы мотивированы добыть долгожданную викторию.

    Ставка: Победа Швейцарии в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья за 3.40

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