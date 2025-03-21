Северная Ирландия
Швейцария
Северная Ирландия
Турнирное положение: Североирландцы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.
При этом Северная Ирландия в 6 матчах набрали 11 очков. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 3 мяча.
Северная Ирландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Североирландцы расписали мировую с Люксембургом (2:2).
При этом чуть ранее североирландцы одолели Белоруссию (2:0). А вот поединок с Болгарией завершился яркой викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Ирландия разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Североирландцы неплохо выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи со Швейцарией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Северная Ирландия уступила 2 раза при 3 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Североирландцы явно не боятся швейцарцев.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцарцы явно не преуспевают в плане результатов. В последней Лиге наций команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Швейцария в 6 турах набрала всего 2 очка. При этом команда в этих матчах отличилась всего 6 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Швейцария уступила Испании (2:3).
До того команда расписала мировую с Сербией (1:1). А вот встреча с Данией завершилась боевым паритетом (2:2).
Вообще же, Швейцария в 5 своих последних матчах уступила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе швейцарцы выглядят неуверенно. При этом команда не побеждает уже 7 матчей кряду.
К слову, последняя виктория была добыта еще в июне минувшего года. Тогда швейцарцы переиграли Италию (2:0).
Имея весьма приличный по именам состав, Швейцария постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- Швейцарцы не побеждали в 7 своих последних матчах
- Северная Ирландия не проигрывала в 4 последних поединках
- Североирландцы уже 60 (!) лет не обыгрывают Швейцарию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
- 1.86Италия — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Нидерланды — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.84Хорватия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и швейцарцы мотивированы добыть долгожданную викторию.
Ставка: Победа Швейцарии в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.
Ставка: Ничья за 3.40