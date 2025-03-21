21 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Северная Ирландия и Швейцария. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Швейцария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Североирландцы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.

При этом Северная Ирландия в 6 матчах набрали 11 очков. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 3 мяча.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Североирландцы расписали мировую с Люксембургом (2:2).

При этом чуть ранее североирландцы одолели Белоруссию (2:0). А вот поединок с Болгарией завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Ирландия разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Североирландцы неплохо выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи со Швейцарией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Северная Ирландия уступила 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Североирландцы явно не боятся швейцарцев.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы явно не преуспевают в плане результатов. В последней Лиге наций команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Швейцария в 6 турах набрала всего 2 очка. При этом команда в этих матчах отличилась всего 6 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Швейцария уступила Испании (2:3).

До того команда расписала мировую с Сербией (1:1). А вот встреча с Данией завершилась боевым паритетом (2:2).

Вообще же, Швейцария в 5 своих последних матчах уступила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе швейцарцы выглядят неуверенно. При этом команда не побеждает уже 7 матчей кряду.

К слову, последняя виктория была добыта еще в июне минувшего года. Тогда швейцарцы переиграли Италию (2:0).

Имея весьма приличный по именам состав, Швейцария постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Статистика для ставок

Швейцарцы не побеждали в 7 своих последних матчах

Северная Ирландия не проигрывала в 4 последних поединках

Североирландцы уже 60 (!) лет не обыгрывают Швейцарию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: Швейцарцы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и швейцарцы мотивированы добыть долгожданную викторию.

Ставка: Победа Швейцарии в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.40