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    Узбекистан не оставит шансов сопернику?

    Узбекистан — Кыргызстан: прогноз и ставка на ЧМ-2026 20 марта 2025 года

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    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник сборной Узбекистана
    В рамках матча 7-го тура группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2026 года Узбекистан примет Кыргызстан. Поединок пройдет 20 марта и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 25 Марта 2025 года

    Уганда

  • Кампала
    •  Уганда 19:00 Гвинея

    Гвинея

  • Конакри
    •

    Узбекистан

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место на групповом этапе группы А после 6-и туров с 13-ю очками в активе. Узбекистан отстает от лидерства в своей группе лишь на 2 балла.

    К тому же, эта национальная команда здорово выступает на своем поле, занимая по этому показателю также 2-ю строчку. Узбекистан дома набрал 7 очков из 9-и возможных.

    Последние матчи: В прошлом туре группового этапа сборная обыграла Северную Корею со счетом 1:0, забив единственный гол на 44-й минуте. Матчем ранее Узбекистан уступил Катару (2:3).

    На группом этапе сборная проиграла только 1 раз, четырежды выиграла и однажды сыграла вничью с Ираном (0:0). За этот отрезок Узбекистан обыгрывал ОАЭ (1:0), Кыргызстан (3:2) и Сев. Корею (1:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Узбекистан идет к тому, чтобы пройти групповой этап квалификации и попасть в следующую стадию. У сборной точно есть потенциал.

    У Узбекистана выступает полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который представляет московский ЦСКА. За 12 встреч в квалификации футболист забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: У сборной не получается найти свою игру на групповом этапе. Кыргызстан располагается на предпоследней 5-й позиции в группе А с 3 очками в активе после 6-и туров.

    Команда отстает от топ-4 на четыре пункта. Шансы зацепиться за следующую стадию квалификации еще есть, но сборная в последнее время выступает довольно плохо.

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  • 17/03/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре отбора на ЧМ-2026 Кыргызстан уступил Ирану со счетом 2:3, упустив ничейный результат на 76-й минуте. До этого сборная проиграла ОАЭ (0:3).

    В 6-и встречах на групповой стадии Кыргызстан выиграл только Северную Корею (1:0) и 5 раз проиграл. За этот отрезок сборная также уступила Катару (1:3), Узбекистану (2:3) и Ирану (0:1).

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    Состояние команды: Кыргызстан проваливает групповой этап квалификации. Сборная выиграла только 1 матч, но для того, чтобы претендовать на топ-4 необходимо стабильно набирать очки.

    У Кыргызстана есть проблемы в обороне, команда пропустила за 6 матчей 13 голов — это 5-е место в лиге. Сборная, при этом, и забивает не так много (5).

    Статистика для ставок

    • На групповой стадии Узбекистан проиграл только 1 раз

    • Кыргызстан в последних 6-и встречах выиграла только однажды

    • Узбекистан непременно обыгрывал Кыргызстан в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Узбекистана — 1.20, победа Кыргызстана — 16.00, ничья — за 6.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: Узбекистан начнет активно и будет доминировать. Прогнозируем победу хозяев в стартовой 45-минутке.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1-м тайме с форой (-1) за 2.15.

    Прогноз: Узбекистан уверенно победит, Кыргызстан проваливает групповую стадию квалификации.

    Ставка: Индивидуальный тотал Узбекистана 2.5 больше за 2.15.

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