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    Белоруссия переиграет таджиков

    Таджикистан — Беларусь: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — Беларусь
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    Сергей Политевич
    20 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Белоруссия. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Беларусь, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Марта 2025 года

    Таджикистан

  • Душанбе
    •  Таджикистан 14:00 Беларусь

    Беларусь

  • Минск
    •

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики в контрольных поединках выглядят впечатляюще. Команда победила в 2 своих последних спаррингах.

    При этом Таджикистан не проигрывает еще с октября минувшего года. Причем тогда команда уступила филиппинцам (0:3).

    Таджикистан — Беларусь: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Таджики переиграли Афганистан (3:1).

    При этом чуть ранее таджики одолели Непал (4:0). А вот поединок с Сирией завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан разжился 2 победами. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Таджики способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    С белорусами команда пересекалась лишь однажды. Десять лет назад Таджикистан по всем статьям уступил «сябрам» (1:6).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Таджики явно не боятся оппонента.

    Белоруссия

    Турнирное положение: Белорусы явно не преуспевают в плане результатов. В контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно.

    Причем Белоруссия не побеждает уже 4 матча кряду. При этом команда в этих матчах отличилась всего 2 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда сыграла вничью. Белоруссия не уступила болгарам (1:1).

    До того команда проиграла Северной Ирландии (0:2). А вот встреча с Люксембургом завершилась паритетом (1:1).

    Вообще же, Белоруссия в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе белорусы выглядят неуверенно. При этом команда Карлоса Алоса все еще находится в поиске оптимального состава.

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    К слову, в прошлом году команда умудрилась разгромно проиграть Израилю (0:4). Да и коллизия в контрольной встрече с Россией была болезненной (0:4).

    Имея весьма скромный по именам состав, Белоруссия все равно постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать слишком крепким.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • Белорусы не побеждали в 4 своих последних матчах

    • Таджикистан победил в 2 последних поединках

    • В последней Лиге наций белорусы заняли 3 место в своей группе дивизиона C

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Белорусы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и «сябры» мотивированы добыть долгожданную викторию.

    Ставка: Победа Белоруссии за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья за 3.00

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