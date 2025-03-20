Таджикистан
Беларусь
Таджикистан
Турнирное положение: Таджики в контрольных поединках выглядят впечатляюще. Команда победила в 2 своих последних спаррингах.
При этом Таджикистан не проигрывает еще с октября минувшего года. Причем тогда команда уступила филиппинцам (0:3).
Таджикистан — Беларусь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Таджики переиграли Афганистан (3:1).
При этом чуть ранее таджики одолели Непал (4:0). А вот поединок с Сирией завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан разжился 2 победами. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Таджики способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
С белорусами команда пересекалась лишь однажды. Десять лет назад Таджикистан по всем статьям уступил «сябрам» (1:6).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Таджики явно не боятся оппонента.
Белоруссия
Турнирное положение: Белорусы явно не преуспевают в плане результатов. В контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно.
Причем Белоруссия не побеждает уже 4 матча кряду. При этом команда в этих матчах отличилась всего 2 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда сыграла вничью. Белоруссия не уступила болгарам (1:1).
До того команда проиграла Северной Ирландии (0:2). А вот встреча с Люксембургом завершилась паритетом (1:1).
Вообще же, Белоруссия в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе белорусы выглядят неуверенно. При этом команда Карлоса Алоса все еще находится в поиске оптимального состава.
К слову, в прошлом году команда умудрилась разгромно проиграть Израилю (0:4). Да и коллизия в контрольной встрече с Россией была болезненной (0:4).
Имея весьма скромный по именам состав, Белоруссия все равно постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать слишком крепким.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- Белорусы не побеждали в 4 своих последних матчах
- Таджикистан победил в 2 последних поединках
- В последней Лиге наций белорусы заняли 3 место в своей группе дивизиона C
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
- 2.02Россия — Гренада: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Дания — Португалия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 3.45Армения — Грузия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: Белорусы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и «сябры» мотивированы добыть долгожданную викторию.
Ставка: Победа Белоруссии за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.
Ставка: Ничья за 3.00