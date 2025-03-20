20 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таджикистан и Белоруссия. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Беларусь, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики в контрольных поединках выглядят впечатляюще. Команда победила в 2 своих последних спаррингах.

При этом Таджикистан не проигрывает еще с октября минувшего года. Причем тогда команда уступила филиппинцам (0:3).

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Таджики переиграли Афганистан (3:1).

При этом чуть ранее таджики одолели Непал (4:0). А вот поединок с Сирией завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан разжился 2 победами. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Таджики способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

С белорусами команда пересекалась лишь однажды. Десять лет назад Таджикистан по всем статьям уступил «сябрам» (1:6).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Таджики явно не боятся оппонента.

Белоруссия

Турнирное положение: Белорусы явно не преуспевают в плане результатов. В контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно.

Причем Белоруссия не побеждает уже 4 матча кряду. При этом команда в этих матчах отличилась всего 2 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда сыграла вничью. Белоруссия не уступила болгарам (1:1).

До того команда проиграла Северной Ирландии (0:2). А вот встреча с Люксембургом завершилась паритетом (1:1).

Вообще же, Белоруссия в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 3 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе белорусы выглядят неуверенно. При этом команда Карлоса Алоса все еще находится в поиске оптимального состава.

К слову, в прошлом году команда умудрилась разгромно проиграть Израилю (0:4). Да и коллизия в контрольной встрече с Россией была болезненной (0:4).

Имея весьма скромный по именам состав, Белоруссия все равно постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать слишком крепким.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Статистика для ставок

Белорусы не побеждали в 4 своих последних матчах

Таджикистан победил в 2 последних поединках

В последней Лиге наций белорусы заняли 3 место в своей группе дивизиона C

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Белоруссия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Белорусы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и «сябры» мотивированы добыть долгожданную викторию.

Ставка: Победа Белоруссии за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья за 3.00