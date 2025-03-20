20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Косово на своем поле сыграет против Исландии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Исландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Косово

Турнирное положение: Косово по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций занял вторую позицию, благодаря чему и обеспечил себе выступление в плей-офф.

Команда набрала 12 баллов благодаря двум победам над Кипром (4:0 на выезде и 3:0 дома), а также двум победам над Литвой (2:1 в чужих стенах и 1:0 на своем поле).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций Косово дома победил как раз Литву (1:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев крупное поражение от Румынии со счетом 0:3 в чужих стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Косово выиграл четыре раза при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Эрмал Красники и Ведат Мурики — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с двумя голами.

Исландия

Турнирное положение: Исландия по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в стыковых матчах.

Команда набрала семь баллов благодаря двум победам с результатом 2:0 над Черногорией, а также ничьей со счетом 2:2 с Уэльсом в домашних стенах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Исландия на чужом поле потерпел разгром от Уэльса (1:4).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, одержав победу над Черногорией (2:0) чужом поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Исландия три раза проиграла при одной победе и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который в последнее демонстрировал отличную форму.

Орри Оускарссон — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Косово выиграл

в шести из семи последних матчей Косова забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Исландии забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Косово — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа Исландии — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, а в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Ставка: Косово не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей Косова.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20