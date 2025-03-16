Фиорентина
Ювентус
«Фиорентина»
Турнирное положение: Клуб из Флоренции с 45 очками разместился на восьмой позиции в таблице Серии А, уступая пять пунктов шестой еврокубковой строке.
«Фиорентина» выиграла 13 игр из 28 проведенных, шесть встреч свела вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 43:30.
Фиорентина — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Лилии» накануне в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций на своем поле обыграли греческий «Панатинаикос» со счетом 3:1, тем самым отыграв выездной проигрыш 2:3 и пробились в четвертьфинал турнира. В предыдущем же туре чемпионата Италии они в гостевой встрече потерпели фиаско от «Наполи» со счетом 1:2.
Не сыграют: Андреа Колпани пребывает в лазарете.
Состояние команды: «Фиорентина» не лучшим образом провела свой последний отрезок в рамках Серии А. Так за пять предыдущих поединков в рамках чемпионата Италии «фиалки» смогли добиться одной виктории, обыграв дома 1:0 скромный «Лечче», а также потерпели четыре проигрыша, но в трех случаях с разницей в один мяч.
И если два гостевых фиаско от «Наполи» и «Интера» были вполне ожидаемыми, то неудачи в матчах против «Комо» и «Вероны» преподнесли неприятный сюрприз для фанов «фиолетовых».
«Ювентус»
Турнирное положение: Команда из города Турин в таблице разместилась на четвертом месте с 52 очками. От тройки лидеров отставание значительное, а пятое место обходит всего на балл.
«Ювентус» отпраздновал 13 викторий, потерпел всего два поражения и расписал 13 мировых исходов, разница мячей составляет 45:25.
Последние матчи: «Зебры» в прошлом туре первенства страны были уничтожены на своем поле «Аталантой», проиграв ей со счетом 0:4. Игровым же днем ранее они дома одолели «Верону» 2:0. А перед этим вылетели и из Лиги чемпионов, и из Кубка Италии.
Не сыграют: Бремер, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик и Франсишку Консейсау — вне игры.
Состояние команды: «Ювентус» за пять предыдущих своих встреч с учетом всех турниров проиграли аж трижды, но в одном случае в серии пенальти. И еще за это время «черно-белые» смогли отпраздновать две виктории.
В рамках чемпионата Италии туринцы уступили в своем предыдущем поединке, а вот до этой неудачи они выиграли пять игр кряду, причем в трех случаях виктории были без пропущенных мячей, и в остальных двух в ворота «Юве» влетела по одному голу.
Статистика для ставок
- В первом круге в Турине эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2, до этого трижды подряд по 1:0 побеждал «Юве»
- «Фиорентина» дома в рамках Серии А проиграли три из семи предыдущих игр и трижды победила
- «Ювентус» пять из восьми минувших матчей в чемпионате Италии свел миром и дважды победил при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.25, победа «Фиорентины» — 3.75, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.61 соответственно.
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Прогноз: От поединка столь результативных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами. В общем, ставим здесь на обмен голами.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.
Прогноз: И также еще поставим здесь на ничейных результат, учитывая миролюбивый характер туринце в этом сезоне и результат игры в первом круге этих команд.
Ставка: ничья за 3.30.