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    «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз на Серию А 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Ювентус»
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    «Ювентус»
    16 марта в 29-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет против «Ювентуса». Встреча, которая пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Клуб из Флоренции с 45 очками разместился на восьмой позиции в таблице Серии А, уступая пять пунктов шестой еврокубковой строке.

    «Фиорентина» выиграла 13 игр из 28 проведенных, шесть встреч свела вничью и потерпела девять фиаско, разница мячей составляет 43:30.

    Фиорентина — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Лилии» накануне в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций на своем поле обыграли греческий «Панатинаикос» со счетом 3:1, тем самым отыграв выездной проигрыш 2:3 и пробились в четвертьфинал турнира. В предыдущем же туре чемпионата Италии они в гостевой встрече потерпели фиаско от «Наполи» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Андреа Колпани пребывает в лазарете.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Фиорентина» не лучшим образом провела свой последний отрезок в рамках Серии А. Так за пять предыдущих поединков в рамках чемпионата Италии «фиалки» смогли добиться одной виктории, обыграв дома 1:0 скромный «Лечче», а также потерпели четыре проигрыша, но в трех случаях с разницей в один мяч.

    И если два гостевых фиаско от «Наполи» и «Интера» были вполне ожидаемыми, то неудачи в матчах против «Комо» и «Вероны» преподнесли неприятный сюрприз для фанов «фиолетовых».

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Команда из города Турин в таблице разместилась на четвертом месте с 52 очками. От тройки лидеров отставание значительное, а пятое место обходит всего на балл.

    «Ювентус» отпраздновал 13 викторий, потерпел всего два поражения и расписал 13 мировых исходов, разница мячей составляет 45:25.

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    • Последние матчи: «Зебры» в прошлом туре первенства страны были уничтожены на своем поле «Аталантой», проиграв ей со счетом 0:4. Игровым же днем ранее они дома одолели «Верону» 2:0. А перед этим вылетели и из Лиги чемпионов, и из Кубка Италии.

    Не сыграют: Бремер, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик и Франсишку Консейсау — вне игры.

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    Состояние команды: «Ювентус» за пять предыдущих своих встреч с учетом всех турниров проиграли аж трижды, но в одном случае в серии пенальти. И еще за это время «черно-белые» смогли отпраздновать две виктории.

    В рамках чемпионата Италии туринцы уступили в своем предыдущем поединке, а вот до этой неудачи они выиграли пять игр кряду, причем в трех случаях виктории были без пропущенных мячей, и в остальных двух в ворота «Юве» влетела по одному голу.

    Статистика для ставок

    • В первом круге в Турине эти клубы сыграли вничью со счетом 2:2, до этого трижды подряд по 1:0 побеждал «Юве»

    • «Фиорентина» дома в рамках Серии А проиграли три из семи предыдущих игр и трижды победила

    • «Ювентус» пять из восьми минувших матчей в чемпионате Италии свел миром и дважды победил при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.25, победа «Фиорентины» — 3.75, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: От поединка столь результативных команд вполне можно ожидать обмена забитыми мячами. В общем, ставим здесь на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.03.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на ничейных результат, учитывая миролюбивый характер туринце в этом сезоне и результат игры в первом круге этих команд.

    Ставка: ничья за 3.30.

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