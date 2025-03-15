15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 40 баллов и все еще претендует на выход в еврокубки.

Команда занимает 10-е место и на 10 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), поэтому любая потеря очков рискует поставить окончательный крест на ее шансах попасть в континентальные турниры.

Последние матчи: в рамках 28-го тура Серии А «Зебры» набрали хотя бы один балл, сыграв вничью с «Лацио» в чужих стенах с результатом 1:1.

Перед этим в 27-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Пармой» — 1:0.

Не сыграют: травмированы — Сава и Туре, дисквалифицирован — Камара.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» три раза выиграл при одной ничьей.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть их хорошую форму и фактор своего поля, а также плохое состояние нынешнего соперника.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Болоньи» (1:2).

Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского первенства «Мастифы» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицирован — Валентини.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла четыре раза при одной победе.

Это сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который превосходит их в классе.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Удинезе» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Удинезе» выиграл всухую

в пяти из шести последних матчей «Вероны» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.55, победа «Вероны» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: сухая победа «Удинезе» за 2.75.