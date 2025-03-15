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    Приблизится ли «Верона» к зоне вылета?

    «Удинезе» — «Верона»: Гости — недалеко от зоны вылета, но приблизятся ли они к ней? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Верона»
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    Лоренцо Лукка
    15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Марта 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 40 баллов и все еще претендует на выход в еврокубки.

    Команда занимает 10-е место и на 10 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), поэтому любая потеря очков рискует поставить окончательный крест на ее шансах попасть в континентальные турниры.

    Удинезе — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 28-го тура Серии А «Зебры» набрали хотя бы один балл, сыграв вничью с «Лацио» в чужих стенах с результатом 1:1.

    Перед этим в 27-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Пармой» — 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Сава и Туре, дисквалифицирован — Камара.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» три раза выиграл при одной ничьей.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть их хорошую форму и фактор своего поля, а также плохое состояние нынешнего соперника.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 15-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно стабильно набирать очки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Болоньи» (1:2).

    Перед этим коллектив в 27-м туре итальянского первенства «Мастифы» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицирован — Валентини.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла четыре раза при одной победе.

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    Это сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который превосходит их в классе.

    Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Удинезе» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Удинезе» выиграл всухую

    • в пяти из шести последних матчей «Вероны» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.55, победа «Вероны» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: сухая победа «Удинезе» за 2.75.

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    «Удинезе» — «Верона»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 15.03.202517:00. Приблизится ли «Верона» к зоне вылета?
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