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    «Ахмат» продолжит набирать очки

    «Химки» — «Ахмат». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат России 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ахмат»
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    Бернард Бериша
    15 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Ахмат». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 14:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Химки» располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ с 19 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре команда Франка Артиги потерпела поражение от ЦСКА со счетом 0:1. Армейцы владели полным территориальным и игровым преимуществом, но вырвать победу смогли лишь в компенсированное время матча. Гол был забит после не самого однозначного углового.

    Химки — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над «Факелом» (1:0) в РПЛ и поражение от «Пари НН» (1:3) в товарищеской игре.

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: пока «Химки» оставляет не самое хорошее впечатление. Команда стала играть в закрытый футбол и почти не создает моменты у ворот соперника, возможно, сказывается близость зоны вылета и Артига просто перестраховывается.

    После ухода Хосонова снизилась мобильность и креативность в полузащите, Вера пока далек от лучшей формы, а Мехия и Корредера это больше про разрушение.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет 14-м в таблице РПЛ с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 20-м туре РПЛ команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1). Железнодорожники быстро открыли счет, но «Ахмат» отыгрался еще до перерыва после отличного сольного прохода Максима Самородова. Во втором тайме обе команды имели шансы вырвать победу, но счет на табло так и не изменился.

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    В Кубке России «Ахмат» смог пройти «Краснодар», победив его со счетом 2:1, ранее была победа в чемпионате над «Рубином» (2:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Садулаев (п), травмирован — Швец (п).

    Состояние команды: весной грозненцы смотрятся очень солидно, за время межсезонье Ташуев смог поставить команде свой фирменный атакующий стиль игры и она от него не отступает даже с более сильными соперниками.

    Пока в трех матчах «Ахмат» два раза победил и один раз сыграл вничью, демонстрируя очень качественный и сбалансированный футбол.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился результативной ничьей (3:3)

    • В прошлом сезоне товарищеский матч выиграл «Ахмат» (1:0)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за грозненцами (3:1, 3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,75, а на «Ахмат» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: сейчас «Ахмат» показывает футбол гораздо более высокого качества, чем «Химки».

    Почти все новички грозненцев сходу вписались в игру команды, тогда как подмосковный клуб не имел возможность укрепить состав из-за трансферного бана.

    Огромным подспорьем стало возвращение в строй старожила Бернарда Бериши, который оформил дубль и принес победу над «Краснодаром». Скорее всего, косовар выйдет в основе вместо дисквалифицированного Садулаева. Его харизма и мастерство могут помочь гостям взять столь нужные очки в противостоянии с прямым конкурентом.

    Основная ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 1,90.

    Прогноз: любители рисковать могут попробовать другой вариант.

    Дополнительная ставка: гости выиграют за 2,70.

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    «Химки» — «Ахмат»: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 15.03.202514:30. «Ахмат» продолжит набирать очки
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