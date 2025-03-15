15 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Ахмат». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: в настоящий момент «Химки» располагаются на 12-м месте в таблице РПЛ с 19 очками.

Последние матчи: в 20-м туре команда Франка Артиги потерпела поражение от ЦСКА со счетом 0:1. Армейцы владели полным территориальным и игровым преимуществом, но вырвать победу смогли лишь в компенсированное время матча. Гол был забит после не самого однозначного углового.

Ранее была победа над «Факелом» (1:0) в РПЛ и поражение от «Пари НН» (1:3) в товарищеской игре.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: пока «Химки» оставляет не самое хорошее впечатление. Команда стала играть в закрытый футбол и почти не создает моменты у ворот соперника, возможно, сказывается близость зоны вылета и Артига просто перестраховывается.

После ухода Хосонова снизилась мобильность и креативность в полузащите, Вера пока далек от лучшей формы, а Мехия и Корредера это больше про разрушение.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет 14-м в таблице РПЛ с 17 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 20-м туре РПЛ команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1). Железнодорожники быстро открыли счет, но «Ахмат» отыгрался еще до перерыва после отличного сольного прохода Максима Самородова. Во втором тайме обе команды имели шансы вырвать победу, но счет на табло так и не изменился.

В Кубке России «Ахмат» смог пройти «Краснодар», победив его со счетом 2:1, ранее была победа в чемпионате над «Рубином» (2:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Садулаев (п), травмирован — Швец (п).

Состояние команды: весной грозненцы смотрятся очень солидно, за время межсезонье Ташуев смог поставить команде свой фирменный атакующий стиль игры и она от него не отступает даже с более сильными соперниками.

Пока в трех матчах «Ахмат» два раза победил и один раз сыграл вничью, демонстрируя очень качественный и сбалансированный футбол.

Статистика для ставок

В первом круге матч завершился результативной ничьей (3:3)

В прошлом сезоне товарищеский матч выиграл «Ахмат» (1:0)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за грозненцами (3:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,75, а на «Ахмат» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: сейчас «Ахмат» показывает футбол гораздо более высокого качества, чем «Химки».

Почти все новички грозненцев сходу вписались в игру команды, тогда как подмосковный клуб не имел возможность укрепить состав из-за трансферного бана.

Огромным подспорьем стало возвращение в строй старожила Бернарда Бериши, который оформил дубль и принес победу над «Краснодаром». Скорее всего, косовар выйдет в основе вместо дисквалифицированного Садулаева. Его харизма и мастерство могут помочь гостям взять столь нужные очки в противостоянии с прямым конкурентом.

Основная ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 1,90.

Прогноз: любители рисковать могут попробовать другой вариант.

Дополнительная ставка: гости выиграют за 2,70.