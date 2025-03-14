14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Алавес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 27-ми туров испанского первенства набрал 24 балла и всерьез рискует понизиться в классе.

Команда находится на 19-й позиции в турнирной таблице, что в зоне вылета, с отставанием в три очка от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» на чужом поле потерпел поражение от «Бетиса» (0:1).

Перед этим клуб с Канарских островов в 26-м туре национального чемпионата в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Бенито Рамирес, Мика Мармоль, Пельмар и Кириан Родригес, дисквалифицированы — Вити Росада и Дарио Эссуго.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лас-Пальмас» проиграл восемь раз и ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев и соответствующих шансах даже на один балл, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника, да еще и на своем поле, они все же немалы.

Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 26-ти туров испанского первенства набрал 26 баллов и также рискует понизиться в классе.

Команда находится на 18-й позиции в зоне вылета с отставанием в один пункт от спасительной 17-й строчки, а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника и конкурента.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле одержал сенсационную победу над «Вильярреалом» (1:0).

Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа и Конечни, дисквалифицированы — Антонио Сивера, Антонио Бланко и Диарра.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл лишь раз, а в четырех последних поединках проиграл только однажды.

Это свидетельствует о противоречивой форме гостей, которая хотя и не сулит хороших шансов на победу, да еще и на чужом поле, в то же время сулит неплохие перспективы на ничью.

Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмас» проиграл

в семи из девяти последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.05, победа «Лас-Пальмаса» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из шести последних поединков.

Ставка: «Алавес» победит за 2.55