Лас-Пальмас
Алавес
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 27-ми туров испанского первенства набрал 24 балла и всерьез рискует понизиться в классе.
Команда находится на 19-й позиции в турнирной таблице, что в зоне вылета, с отставанием в три очка от спасительной 17-й строчки.
Лас-Пальмас — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» на чужом поле потерпел поражение от «Бетиса» (0:1).
Перед этим клуб с Канарских островов в 26-м туре национального чемпионата в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Бенито Рамирес, Мика Мармоль, Пельмар и Кириан Родригес, дисквалифицированы — Вити Росада и Дарио Эссуго.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лас-Пальмас» проиграл восемь раз и ни разу не выиграл.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев и соответствующих шансах даже на один балл, тем не менее, в дуэли против равного себе соперника, да еще и на своем поле, они все же немалы.
Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 26-ти туров испанского первенства набрал 26 баллов и также рискует понизиться в классе.
Команда находится на 18-й позиции в зоне вылета с отставанием в один пункт от спасительной 17-й строчки, а также с отрывом в два очка от нынешнего соперника и конкурента.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле одержал сенсационную победу над «Вильярреалом» (1:0).
Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа и Конечни, дисквалифицированы — Антонио Сивера, Антонио Бланко и Диарра.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл лишь раз, а в четырех последних поединках проиграл только однажды.
Это свидетельствует о противоречивой форме гостей, которая хотя и не сулит хороших шансов на победу, да еще и на чужом поле, в то же время сулит неплохие перспективы на ничью.
Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмас» проиграл
- в семи из девяти последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.05, победа «Лас-Пальмаса» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из шести последних поединков.
Ставка: «Алавес» победит за 2.55