14 марта в 38-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Норвич». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Норвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: после 37 туров «Бристоль Сити» идет на 7-й строчке в таблице Чемпионшипа с 54 очками.

Последние матчи: матч против «Шеффилд Юнайтед» завершился вничью со счетом 1:1. В этой игре «Бристоль Сити» ушел от поражения на 90-й минуте после точного удара Марка Сайкса. Соперник же открыл счет в середине второго тайма. Команда Лайама Маннинга играла не хуже и полностью заслужила очко.

Ранее была ничья с «Халлом» (1:1) и победа над «Миллуолом» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Нейсмит (з), травмированы — Аткинсон (з), Макрори (з), Маюлу (н).

Состояние команды: «Бристоль Сити» продолжает упорную борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа. Сейчас от заветной шестой строчки команду отделяет всего два очка, поэтому шансы на попадание туда вполне неплохие. По ходу сезона «Бристоль Сити» показывается сбалансированный и организованный футбол, не имея ярких звезд в составе.

«Норвич»

Турнирное положение: пока «Норвич» занимает 11-ю строчку в таблице Чемпионшипа с 49 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 37-й туре «Норвич» уступил дома «Шеффилд Уэндсей» со счетом 2:3. Первый тайм закончился победой «канареек» с разницей в два мяча, отличились Сайнс и Крнац, но после перерыва игра полностью перевернулась и соперник смог забить три безответных мяча.

До этого была ничья с «Оксфордом» (1:1) и «Блэкберном» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Форсайт (п), Гиббс (п).

Состояние команды: отставание от зоны плей-офф у «Норвича» сейчас составляет 7 очков, сократить такое отставание в условиях жесткой конкуренции и очень плотной борьбы в таблице за 9 туров очень непросто, но не невозможно.

Статистика для ставок

В первом круге «Норвич» дома уступил со счетом 0:2

В прошлом сезоне «Бристоль Сити» на своем поле уступил (1:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)

В прошлом сезоне в Кубке Англии «Норвич» прошел «Бристоль Сити» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2,14, а на «Норвича» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: обе команды не потеряли шансы на выход в плей-офф, им необходима только победа, поэтому они будут искать счастья в атаке. «Бристоль Сити» имеет проблемы в линии обороны, «Норвич» же подойдет к этой встрече практически в оптимальном составе.

Основная ставка: обе забьют за 1,79.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева как минимум не проиграют. «Бристоль Сити» будет без нескольких основных защитников, «Норвич» наверняка извлечет уроки из поражения в предыдущем туре.

Дополнительная ставка: победа «Норвича» за 2,50.