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    «Бристоль Сити» — «Норвич». Ставка (к. 1.79) и прогноз на английский Чемпионшип 14 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Норвич»
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    Джош Сарджент — форвард «Норвича» (в центре)
    14 марта в 38-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Норвич». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Норвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Марта 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 23:00 Норвич Сити

    Норвич Сити

  • Норидж
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: после 37 туров «Бристоль Сити» идет на 7-й строчке в таблице Чемпионшипа с 54 очками.

    Последние матчи: матч против «Шеффилд Юнайтед» завершился вничью со счетом 1:1. В этой игре «Бристоль Сити» ушел от поражения на 90-й минуте после точного удара Марка Сайкса. Соперник же открыл счет в середине второго тайма. Команда Лайама Маннинга играла не хуже и полностью заслужила очко.

    Бристоль Сити — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья с «Халлом» (1:1) и победа над «Миллуолом» (2:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Нейсмит (з), травмированы — Аткинсон (з), Макрори (з), Маюлу (н).

    Состояние команды: «Бристоль Сити» продолжает упорную борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа. Сейчас от заветной шестой строчки команду отделяет всего два очка, поэтому шансы на попадание туда вполне неплохие. По ходу сезона «Бристоль Сити» показывается сбалансированный и организованный футбол, не имея ярких звезд в составе.

    «Норвич»

    Турнирное положение: пока «Норвич» занимает 11-ю строчку в таблице Чемпионшипа с 49 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 37-й туре «Норвич» уступил дома «Шеффилд Уэндсей» со счетом 2:3. Первый тайм закончился победой «канареек» с разницей в два мяча, отличились Сайнс и Крнац, но после перерыва игра полностью перевернулась и соперник смог забить три безответных мяча.

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    До этого была ничья с «Оксфордом» (1:1) и «Блэкберном» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Форсайт (п), Гиббс (п).

    Состояние команды: отставание от зоны плей-офф у «Норвича» сейчас составляет 7 очков, сократить такое отставание в условиях жесткой конкуренции и очень плотной борьбы в таблице за 9 туров очень непросто, но не невозможно.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Норвич» дома уступил со счетом 0:2

    • В прошлом сезоне «Бристоль Сити» на своем поле уступил (1:2), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне в Кубке Англии «Норвич» прошел «Бристоль Сити» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2,14, а на «Норвича» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: обе команды не потеряли шансы на выход в плей-офф, им необходима только победа, поэтому они будут искать счастья в атаке. «Бристоль Сити» имеет проблемы в линии обороны, «Норвич» же подойдет к этой встрече практически в оптимальном составе.

    Основная ставка: обе забьют за 1,79.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что хозяева как минимум не проиграют. «Бристоль Сити» будет без нескольких основных защитников, «Норвич» наверняка извлечет уроки из поражения в предыдущем туре.

    Дополнительная ставка: победа «Норвича» за 2,50.

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    «Бристоль Сити» — «Норвич»: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 14.03.202523:00. Команды будут биться за победу
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