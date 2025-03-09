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    «Эмполи» — «Рома». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 9 марта 2025 года

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    Пауло Дибала
    9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Марта 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 18 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Эмполи» лишь на один зачетный балл отстает от спасительного 17 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 27 матчах.

    Эмполи — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» не смогли одолеть «Дженоа» (1:1).

    До того команда прошла в полуфинал Кубка Италии, в серии пенальти одолев «Ювентус». При этом чуть ранее она была разбита «Аталантой» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. В этих поединках «Эмполи» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Пьетро Пеллегри — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Синие» откровенно слабо атакуют. Команда настреляла всего 23 мяча в 27 поединках чемпионата.

    Матчи с «Ромой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» победил дважды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Причем «синие» обыграли «волков» в двух последних очных поединках.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» на 4 зачетных балла отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда одержала победу. Римляне с натугой одолели «Атлетик» (2:1).

    До того команда нанесла поражение скромному «Комо» (2:1). Да и поединок с «Монцей» также завершился викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Джанлука Манчини — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Римляне нынче выглядят просто великолепно. Команда серьезно прибавила во всех компонентах.

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    При этом «Рома» не особенно преуспевает в плане реализации. Римляне настреляли 42 мяча в 27 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Вот только лидер атак Артем Довбик отличился всего 9 точными выстрелами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Римляне априори обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» не побеждает уже 3 месяца

    • «Рома» победила в 5 своих последних поединках

    • «Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

    Прогноз: Римляне явно сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости явно намерены продлить свою победную серию, да и «Эмполи» нынче выглядит откровенно блекло.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Эмполи» — «Рома»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 09.03.202520:00. Сумеют ли «волки» загрызть аутсайдера?
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