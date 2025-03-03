3 марта в поединке 29-го тура испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Тенерифе». Начало — в 22:30 по мск. Мирандес — Тенерифе: прогноз на футбол и ставка за 1.85, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Мирандес»

Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 48 набранными баллами идет в топ-5 и имеет хорошие шансы повыситься в классе напрямую.

«Мирандес» смог выиграть 14 встреч из 28 проведенных, а также шесть раз играл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 36:23.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на выезде потерпели минимальное поражение от соседа по турнирке «Леванте» со счетом 0:1. А двух предыдущих поединках чемпионата страны они разгромили в родных стенах аутсайдера «Ферроль» 4:1 и расписали гостевую мировую со счетом 0:0 с «Гранадой».

Не сыграют: Форвард Альберто Дади Изагирре будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Мирандес» за 10 предыдущих игр чемпионата проиграл в четырех случаях, каждый раз уступая в гостевых встречах, забив в них всего лишь один гол при шести пропущенных. Также за это время коллектив одержал четыре виктории и два раза сыграл вничью. И отметим еще тот факт, что «красные» в родных стенах неизменно отличались в девяти предыдущих своих встречах.

«Тенерифе»

Турнирное положение: Коллектив из Канарских островов с 19 очками идет предпоследним в турнирной таблице и на 14 пунктов отстает от безопасной строки.

«Тенерифе» выиграл лишь четыре поединка из 28 проведенных, семь встреч свел вничью и 17 раз проиграл, разница мячей составляет 23:42.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Островитяне в трех своих предыдущих поединках очков не набрали, поочередно уступив в гостевой встрече «Эльче» со счетом 0:2, «Кордове» дома со счетом 2:3 и «Малаге» 0:1 на ее поле в прошлом туре. А перед этим они обыграли в родных стенах «Альбасете» со счетом 3:1.

Не сыграют: У команды есть незначительные проблемы с составом.

Состояние команды: В 2025 году «Тенерифе» успел отыграть девять матчей в рамках чемпионата Испании. И этих встречах «сине-белые» смогли отпраздновать две виктории, столько же игр завершили мировыми исходами и пять раз терпели фиаско, причем три из них были домашними. И за эти все поединки коллектив в пяти случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил в двух матчах.

Статистика для ставок

У «Мирандеса» 9-матчевая домашняя серия без поражений, в которой было семь викторий

«Тенерифе» в этом чемпионате в гостях еще не побеждал, расписав три мировые и 11 раз проиграв

В первом круге «Тенерифе» на своем поле обыграл «Мирандес» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мирандеса» — 1.75, победа «Тенерифе» — 4.73, ничья — 3.34.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Отменно выступающий на своем поле «Мирандес» наверняка возьмет три очка в игре против «Тенерифе», который в гостях играет слабо.

Рекомендуемая ставка: победа «Мирандеса» за 1.85.

Прогноз: И также не исключаем, что хозяева поля смогут отметиться забитыми мячами в каждом из таймов.

Ставка: «Мирандес» забьет в каждом из таймов за 3.30.