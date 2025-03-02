2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за попадание в зону стыков. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» на 9 очков от заветной первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 21 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы в спарринге уступили «Вану» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Уралом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Чайка» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы имеют довольно скромный подбор игроков. Зато коллектив Евгения Калешина отличается боевитым характером!

Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Чайка» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. В двух последних очных поединках команда обыгрывала уфимцев.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы ушли зимовать прямо над опасной зоной. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Уфа» всего на один балл опережает трио аутсайдеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 21 встрече.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла позитивный результат. Уфимцы в контрольной встрече расписали мировую с «Родиной» (2:2).

До того команда досадным образом уступила «Велесу» (1:2). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы в последних спаррингах смотрелись бледновато. Так что наставнику команды Омари Тетрадзе предстоит немало потрудиться во всех аспектах.

При этом «Уфа» явно не преуспевает в плане реализации. Уфимцы настреляли всего 22 мяча в 21 матче лучшей лиги мира.

В матче первого круга команда уступила «Чайке» (0:1). Да и при нынешней диспозиции уфимцам за счастье будет добыть один балл.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Уфимцам срочно нужны очки, да и оппонент выглядит не столь монолитно.

Статистика для ставок

Песчанокопцы не побеждали в 5 своих последних матчах

«Уфа» не выигрывала в 4 последних поединках

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: Команда Калешина явно поборется за попадание в стыки, так что ждем от нее активных атакующих акций.

«Чайка» выглядит сильнее соперника, плюс способна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Чайки» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33