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    «Чайка» заклюёт уфимцев

    «Чайка» — «Уфа»: Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2025 года

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    Евгений Калешин
    2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Марта 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 14:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за попадание в зону стыков. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» на 9 очков от заветной первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 21 матчах первого дивизиона.

    Чайка — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы в спарринге уступили «Вану» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Уралом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «СКА-Хабаровск» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Чайка» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы имеют довольно скромный подбор игроков. Зато коллектив Евгения Калешина отличается боевитым характером!

    Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Чайка» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. В двух последних очных поединках команда обыгрывала уфимцев.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы ушли зимовать прямо над опасной зоной. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Уфа» всего на один балл опережает трио аутсайдеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 21 встрече.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла позитивный результат. Уфимцы в контрольной встрече расписали мировую с «Родиной» (2:2).

    До того команда досадным образом уступила «Велесу» (1:2). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы в последних спаррингах смотрелись бледновато. Так что наставнику команды Омари Тетрадзе предстоит немало потрудиться во всех аспектах.

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    При этом «Уфа» явно не преуспевает в плане реализации. Уфимцы настреляли всего 22 мяча в 21 матче лучшей лиги мира.

    В матче первого круга команда уступила «Чайке» (0:1). Да и при нынешней диспозиции уфимцам за счастье будет добыть один балл.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Уфимцам срочно нужны очки, да и оппонент выглядит не столь монолитно.

    Статистика для ставок

    • Песчанокопцы не побеждали в 5 своих последних матчах

    • «Уфа» не выигрывала в 4 последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Команда Калешина явно поборется за попадание в стыки, так что ждем от нее активных атакующих акций.

    «Чайка» выглядит сильнее соперника, плюс способна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Чайки» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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