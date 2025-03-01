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    «Пираты» вновь не смогут порадовать своих фанов

    «Санкт-Паули» — «Боруссия Д: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Боруссия Д
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    «Боруссия Д
    В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Санкт-Паули» сыграет против дортмундской «Боруссии». Поединок, который пройдет 1 марта в Гамбурге, начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 17:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: Клуб из города Гамбург сейчас идет с 21 баллом на 15 месте, опережая красную зону на шесть пунктов.

    «Санкт-Паули» выиграл шесть поединков из 23 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 18:27.

    Санкт-Паули — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Пираты» отвратительно отыграли свои три предыдущие игры, проиграв их все и ни разу не забив в них. В данном отрезке они уступили 0:1 дома «Фрайбургу», а также по 0:2 на выезде «РБ Лейпцигу» и «Майнцу» в прошлом туре.

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом, но не катастрофические.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Санкт-Паули» имеет сейчас 4-матчевую серию без викторий, которую начал результативной мировой, а продолжил тремя сухими виктория, пропустив в этих поединках пять мячей. А вот до этого неудачного отрезка коллектив из Гамбурга отпраздновал две виктории кряду, забив пять мячей своим соперникам, а свои ворота сумев сохранить на замке.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Команда из Дортмунда с 32 очками находится аж на десятой позиции в таблице и на шесть баллов отстает от еврозоны.

    «Боруссия» по девять раз в текущем чемпионате побеждала и уступала, а также пять матчей свела вничью, разница мячей составляет 43:38.

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  • 22/02/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре «шмели» в родных стенах разгромили берлинский «Унион» со счетом 6:0, а игровым днем ранее они уступили в гостях аутсайдеру «Бохуму» со счетом 0:2. И не так давно они прошли лиссабонский «Спортинг» в 1/16 финала Лиги чемпионов, разгромив португальцев на выезде 3:0 и расписав домашнюю мировую 0:0.

    Не сыграют: Полузащитник Юлиан Брандт пропустит игру из-за травмы.

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    Состояние команды: «Боруссия» отменно провела свой последний поединок чемпионата страны, добыв разгромную викторию. однако до этого она проиграла два поединка в Бундеслиге подряд, забив в данных игр лишь гол при четырех пропущенных.

    Всего же за восемь своих предыдущих встреч с учетом всех соревнований «черно-желтые» смогли победить в половине случаев, а также по два раза играли вничью и уступали, причем оба раза в рамках чемпионата страны.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» проиграл три предыдущих поединка и не забил в них

    • «Боруссия» проиграла два из трех минувших игр чемпионата и раз победила

    • В первом круге «Боруссия» дома одолела предстоящего оппонента со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Боруссию» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.95, а победа «Санкт-Паули» оценена в 4.22.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.06 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Боруссия» даже на выезде сможет обыграть «Санкт-Паули», пребывающий на текущий момент в неважном состоянии.

    Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 1.90.

    Прогноз: Однако высокой результативности от данного поединка не ждем и рекомендуем еще ставить на низовой тотал.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.06.

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