В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Санкт-Паули» сыграет против дортмундской «Боруссии». Поединок, который пройдет 1 марта в Гамбурге, начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: Клуб из города Гамбург сейчас идет с 21 баллом на 15 месте, опережая красную зону на шесть пунктов.

«Санкт-Паули» выиграл шесть поединков из 23 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 18:27.

Последние матчи: «Пираты» отвратительно отыграли свои три предыдущие игры, проиграв их все и ни разу не забив в них. В данном отрезке они уступили 0:1 дома «Фрайбургу», а также по 0:2 на выезде «РБ Лейпцигу» и «Майнцу» в прошлом туре.

Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом, но не катастрофические.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Санкт-Паули» имеет сейчас 4-матчевую серию без викторий, которую начал результативной мировой, а продолжил тремя сухими виктория, пропустив в этих поединках пять мячей. А вот до этого неудачного отрезка коллектив из Гамбурга отпраздновал две виктории кряду, забив пять мячей своим соперникам, а свои ворота сумев сохранить на замке.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Команда из Дортмунда с 32 очками находится аж на десятой позиции в таблице и на шесть баллов отстает от еврозоны.

«Боруссия» по девять раз в текущем чемпионате побеждала и уступала, а также пять матчей свела вничью, разница мячей составляет 43:38.

Последние матчи: В прошлом туре «шмели» в родных стенах разгромили берлинский «Унион» со счетом 6:0, а игровым днем ранее они уступили в гостях аутсайдеру «Бохуму» со счетом 0:2. И не так давно они прошли лиссабонский «Спортинг» в 1/16 финала Лиги чемпионов, разгромив португальцев на выезде 3:0 и расписав домашнюю мировую 0:0.

Не сыграют: Полузащитник Юлиан Брандт пропустит игру из-за травмы.

Состояние команды: «Боруссия» отменно провела свой последний поединок чемпионата страны, добыв разгромную викторию. однако до этого она проиграла два поединка в Бундеслиге подряд, забив в данных игр лишь гол при четырех пропущенных.

Всего же за восемь своих предыдущих встреч с учетом всех соревнований «черно-желтые» смогли победить в половине случаев, а также по два раза играли вничью и уступали, причем оба раза в рамках чемпионата страны.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» проиграл три предыдущих поединка и не забил в них

«Боруссия» проиграла два из трех минувших игр чемпионата и раз победила

В первом круге «Боруссия» дома одолела предстоящего оппонента со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Боруссию» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.95, а победа «Санкт-Паули» оценена в 4.22.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.06 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Боруссия» даже на выезде сможет обыграть «Санкт-Паули», пребывающий на текущий момент в неважном состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» за 1.90.

Прогноз: Однако высокой результативности от данного поединка не ждем и рекомендуем еще ставить на низовой тотал.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.06.