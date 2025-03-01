Престон Норт Энд
Бёрнли
«Престон»
Турнирное положение: «Престон» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Чарльтон» (2:1) и по пенальти «Уикомб» (0:0).
Команда по итогам 34-х туров второго дивизиона страны (Чемпионшип) занимает 15-ю позицию, на 12 очков опережая зону вылета, а также на девять баллов отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ.
Престон Норт Энд — Бёрнли: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 34-го тура Чемпионшипа «Неуязвимые» в чужих стенах проиграли «Ковентри» (1:2).
В предыдущей игре в 33-м туре второго дивизиона английского первенства коллектив в своих стенах набрали один балл, сыграв вничью с «Миллуоллом» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Престон» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, в Кубке возможно все.
Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Бёрнли» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на выезде «Рэдинг» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0).
Команда после 34-х туров чемпионата страны занимает третью позицию в зоне плей-офф за выход в АПЛ с отставанием в два очка от второй строчки, которая напрямую выводит в элиту.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Шеффилд Уэнсдей» (4:0).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с... «Престоном» — 0:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» четыре раза выиграл при одной ничьей.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник не выигрывает уже три поединка кряду.
Зиан Флемминг — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.
Статистика для ставок
- в двух последних матчах «Престона» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» забивал только он
- в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» выиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Бёрнли» победит за 2.20
Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Бёрнли» победит за 2.20