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    Выйдет ли «Бёрнли» в четвертьфинал Кубка Англии?

    «Престон» — «Бёрнли»: Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Бёрнли»
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    Зиан Флемминг
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Престон» на своем поле примет «Бёрнли». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 15:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Бёрнли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2025 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 15:15 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
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    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Чарльтон» (2:1) и по пенальти «Уикомб» (0:0).

    Команда по итогам 34-х туров второго дивизиона страны (Чемпионшип) занимает 15-ю позицию, на 12 очков опережая зону вылета, а также на девять баллов отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

    Престон Норт Энд — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 34-го тура Чемпионшипа «Неуязвимые» в чужих стенах проиграли «Ковентри» (1:2).

    В предыдущей игре в 33-м туре второго дивизиона английского первенства коллектив в своих стенах набрали один балл, сыграв вничью с «Миллуоллом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Престон» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, в Кубке возможно все.

    Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бёрнли» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на выезде «Рэдинг» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0).

    Команда после 34-х туров чемпионата страны занимает третью позицию в зоне плей-офф за выход в АПЛ с отставанием в два очка от второй строчки, которая напрямую выводит в элиту.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Шеффилд Уэнсдей» (4:0).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с... «Престоном» — 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» четыре раза выиграл при одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник не выигрывает уже три поединка кряду.

    Зиан Флемминг — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Престона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» забивал только он

    • в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» выиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.


    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.05, победа «Престона» — в 3.65. Между тем, в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Бёрнли» победит за 2.20

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