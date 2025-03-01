В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Престон» на своем поле примет «Бёрнли». Поединок пройдет 1 марта и начнется в 15:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Бёрнли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на своем поле «Чарльтон» (2:1) и по пенальти «Уикомб» (0:0).

Команда по итогам 34-х туров второго дивизиона страны (Чемпионшип) занимает 15-ю позицию, на 12 очков опережая зону вылета, а также на девять баллов отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

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Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 34-го тура Чемпионшипа «Неуязвимые» в чужих стенах проиграли «Ковентри» (1:2).

В предыдущей игре в 33-м туре второго дивизиона английского первенства коллектив в своих стенах набрали один балл, сыграв вничью с «Миллуоллом» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Престон» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, тем не менее, в Кубке возможно все.

Милутин Осмаич — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бёрнли» также прошел две стадии Кубка Англии, обыграв на выезде «Рэдинг» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0).

Команда после 34-х туров чемпионата страны занимает третью позицию в зоне плей-офф за выход в АПЛ с отставанием в два очка от второй строчки, которая напрямую выводит в элиту.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Шеффилд Уэнсдей» (4:0).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с... «Престоном» — 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» четыре раза выиграл при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник не выигрывает уже три поединка кряду.

Зиан Флемминг — лучший бомбардир команды в Кубке Англии с двумя голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Престона» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» забивал только он

в четырех из пяти последних матчей «Бёрнли» выиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.