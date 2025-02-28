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    «Аль-Хиляль» будет торопиться!

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 28 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»
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    Малком
    28 февраля в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Февраля 2025 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 22:00 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
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    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Хиляль» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 66 мячей в 22 матчах аравийского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Аль-Хиляль» учинил разгром «Аль-Холуду» (5:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Аль-Иттихаду» (1:4). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Васлом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хиляль» настрелял 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» традиционно агрессивно атакует. А вот тылы команды не столь надежны, дав результативный сбой 25 раз в 22 поединках.

    Матчи с «Аль-Ахли» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Малком и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за высокие места. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» потенциально способен пободаться за топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Аль-Ахли» одолел «Аль-Кадисию» (4:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Дамаком» (2:0). Плюс поединок с «Аль-Гарафой» завершился яркой победой (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Ахли» смотрится весьма уверенно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Аль-Ахли» пока не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 42 мяча в 22 матчах.

    Команда уже 4 с половиной года не может обыграть «Аль-Хиляль». Между тем, результативен Иван Тони, в активе которого 13 забитых мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Надежные тылы и мотивация подтянуться к заветной тройке могут стать важнейшими слагаемыми успеха.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Аль-Ахли» победил в 3 своих последних поединках

    • «Аль-Хиляль» уже 4 с половиной года не проигрывает «Аль-Ахли»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв лидера «Аль-Иттихад».

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

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