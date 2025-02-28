Аль-Хиляль
Аль-Ахли
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Хиляль» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 66 мячей в 22 матчах аравийского чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Аль-Хиляль» учинил разгром «Аль-Холуду» (5:1).
До того команда по всем статьям уступила «Аль-Иттихаду» (1:4). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Васлом» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хиляль» настрелял 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» традиционно агрессивно атакует. А вот тылы команды не столь надежны, дав результативный сбой 25 раз в 22 поединках.
Матчи с «Аль-Ахли» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Хиляль» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Малком и компания твердо намерены подтянуться к лидеру.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: Эта команда сражается за высокие места. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахли» потенциально способен пободаться за топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 22 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Аль-Ахли» одолел «Аль-Кадисию» (4:1).
До того команда уверенно расправилась с «Дамаком» (2:0). Плюс поединок с «Аль-Гарафой» завершился яркой победой (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Аль-Ахли» смотрится весьма уверенно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Аль-Ахли» пока не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 42 мяча в 22 матчах.
Команда уже 4 с половиной года не может обыграть «Аль-Хиляль». Между тем, результативен Иван Тони, в активе которого 13 забитых мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Надежные тылы и мотивация подтянуться к заветной тройке могут стать важнейшими слагаемыми успеха.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» в среднем забивает 3 гола за матч
- «Аль-Ахли» победил в 3 своих последних поединках
- «Аль-Хиляль» уже 4 с половиной года не проигрывает «Аль-Ахли»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.
- 2.02Вест Хэм — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно сразу будут активно атаковать.
«Аль-Хиляль» способен еще прибавить в плане реализации, плюс мотивирован не отпускать в отрыв лидера «Аль-Иттихад».
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.75