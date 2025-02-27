27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Эюпспор» на один пункт отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Бешикташу».

До того команда не сумела одолеть «Кайсериспор» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Трабзонспору».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эюпспор» в Кубке Турции явно не блистает. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

С «Истанбул Башакшехиром» команда пересекалась лишь однажды. Менее полугода «Эюпспор» расписал с земляками мировую (1:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена побороться за проход в плей-офф Кубка Турции.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Стамбульцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Стамбульцы минимально уступили «Бодрумспору».

До того команда не смогла одолеть «Антальяспор» (0:0). А вот поединок с «Корумом» завершился уверенной победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе стамбульцы несколько забуксовали. Команда не забивает уже два матча кряду.

При этом «Истанбул Башакшехир» в своей группе Кубка Турции находится на 3 месте. Команда набрала 4 зачетных балла в двух поединках.

При этом в Кубке команда забивает в среднем 3 гола за матч. А вот оборона стамбульцев дала результативный сбой трижды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Стамбульцы намерены запрыгнуть в дуэт лидеров группы.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» не забивает 2 матча кряду

Обе команды пропустили по 3 мяча в 2 турах Кубка

«Эюпспор» не побеждал в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Номинальные гости явно постараются подняться в дуэт лидеров своей группы.

«Истанбул Башакшехир» в последних матчах имел проблемы с реализацией, которые наверняка постарается решить как можно скорее.

Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05