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    «Истанбул Башакшехир» разживется тремя очками

    «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 27 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Эюпспор» на один пункт отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 24 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Бешикташу».

    До того команда не сумела одолеть «Кайсериспор» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Трабзонспору».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» в Кубке Турции явно не блистает. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    С «Истанбул Башакшехиром» команда пересекалась лишь однажды. Менее полугода «Эюпспор» расписал с земляками мировую (1:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена побороться за проход в плей-офф Кубка Турции.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Стамбульцы минимально уступили «Бодрумспору».

    До того команда не смогла одолеть «Антальяспор» (0:0). А вот поединок с «Корумом» завершился уверенной победой (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе стамбульцы несколько забуксовали. Команда не забивает уже два матча кряду.

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    При этом «Истанбул Башакшехир» в своей группе Кубка Турции находится на 3 месте. Команда набрала 4 зачетных балла в двух поединках.

    При этом в Кубке команда забивает в среднем 3 гола за матч. А вот оборона стамбульцев дала результативный сбой трижды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Стамбульцы намерены запрыгнуть в дуэт лидеров группы.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» не забивает 2 матча кряду

    • Обе команды пропустили по 3 мяча в 2 турах Кубка

    • «Эюпспор» не побеждал в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные гости явно постараются подняться в дуэт лидеров своей группы.

    «Истанбул Башакшехир» в последних матчах имел проблемы с реализацией, которые наверняка постарается решить как можно скорее.

    Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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