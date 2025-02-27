«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Эюпспор» на один пункт отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 24 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Бешикташу».
До того команда не сумела одолеть «Кайсериспор» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Трабзонспору».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эюпспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эюпспор» в Кубке Турции явно не блистает. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
С «Истанбул Башакшехиром» команда пересекалась лишь однажды. Менее полугода «Эюпспор» расписал с земляками мировую (1:1).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена побороться за проход в плей-офф Кубка Турции.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Стамбульцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Стамбульцы минимально уступили «Бодрумспору».
До того команда не смогла одолеть «Антальяспор» (0:0). А вот поединок с «Корумом» завершился уверенной победой (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе стамбульцы несколько забуксовали. Команда не забивает уже два матча кряду.
При этом «Истанбул Башакшехир» в своей группе Кубка Турции находится на 3 месте. Команда набрала 4 зачетных балла в двух поединках.
При этом в Кубке команда забивает в среднем 3 гола за матч. А вот оборона стамбульцев дала результативный сбой трижды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Стамбульцы намерены запрыгнуть в дуэт лидеров группы.
Статистика для ставок
- «Истанбул Башакшехир» не забивает 2 матча кряду
- Обе команды пропустили по 3 мяча в 2 турах Кубка
- «Эюпспор» не побеждал в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 1.85Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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- 2.05Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: Номинальные гости явно постараются подняться в дуэт лидеров своей группы.
«Истанбул Башакшехир» в последних матчах имел проблемы с реализацией, которые наверняка постарается решить как можно скорее.
Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05