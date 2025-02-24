Ни голов, ни разницы — «Дев Дерби» завершилось вничью. «Галатасарай» и «Фенербахче» не выявили победителя

«Фенербахче» мог выйти вперёд, но VAR вмешался
Уже на 14-й минуте Жозе Моуринью чуть было не получил ранний повод для радости: «Фенербахче» забил, но гол был отменён после видеопросмотра. Судьи зафиксировали фол Себастьяна Шиманьского на вратаре «Галатасарая» Фернандо Муслере. Решение вызвало споры, но счёт на табло остался неизменным.
Первый серьёзный всплеск эмоций был в середине тайма: Виктор Осихмен оказался на газоне в штрафной площади «Фенербахче», но свистка от арбитра не последовало — Славко Винчич дал продолжить игру.
Через пять минут нападающий «Галатасарая» вновь оказался в центре событий, но уже не в игровом эпизоде. После столкновения Осихмен показал оппоненту жест «замолчи», за что тут же получил жёлтую карточку.
Постепенно напряжение нарастало, и команды всё чаще вступали в жёсткие единоборства. К середине первого тайма фолы стали обычным явлением, а арбитру пришлось несколько раз останавливать игру из-за споров футболистов.
«Галатасарай» пытался воспользоваться активностью Лукаса Торрейры в центре поля, но «Фенербахче» грамотно перекрывал зоны. Оборона гостей сыграла надёжно, не позволяя хозяевам провести быстрые атаки через фланги.
Опасные моменты и пожар на трибунах
После перерыва игра стала чуть более динамичной, но по-прежнему не радовала зрелищностью. На 49-й минуте Барыш Алпер Йылмаз сделал отличную подачу в штрафную, однако Осихмен не дотянулся до мяча. А на 64-й минуте Огуз Айдын нанёс мощный удар, но Муслера в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой.
Главный скандал развернулся на 52-й минуте: фанаты «Фенербахче» забросили пиротехнику в сторону трибун «Галатасарая», что вынудило арбитра приостановить встречу.
Лишь после нескольких минут паузы и вмешательства стюардов матч был возобновлён. Кажется, любое турецкое дерби сопровождается годовым запасом пиротехники.
В последние 20 минут тренеры провели серию замен, но свежие игроки так и не изменили характер игры. «Галатасарай» потерял из-за травмы Эрен Эльмалы, а чуть позже поле покинул и Роланд Шаллаи. У «Фенербахче» в игру вошли Талиска и Мерт Мюлдюр, однако ни один из них не смог повлиять на итоговый результат.
Финальный свисток — кто остался доволен?
В сухом остатке — 0:0, результат, который скорее устроил «Галатасарай». Команда Окана Бурука сохраняет комфортный отрыв в чемпионской гонке, а «Фенербахче», несмотря на отчаянные попытки, так и не смог приблизиться к своему главному конкуренту.
Очередное дерби Стамбула завершилось так же, как и началось — без голов и без изменений в таблице.