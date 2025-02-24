Ни голов, ни разницы — «Дев Дерби» завершилось вничью. «Галатасарай» и «Фенербахче» не выявили победителя

«Галатасарай» и «Фенербахче» провели один из ключевых матчей сезона, но по-настоящему чемпионского футбола в дерби зрители так и не увидели. 90 минут борьбы, отменённый гол, несколько опасных моментов и тревожная пауза из-за пиротехники — но ни одна из команд так и не смогла найти путь к воротам соперника. Итог — 0:0, а это значит, что шесть очков разницы между лидирующим «Галатасараем» (64) и преследующим его «Фенербахче» (58) остаются неизменными.

Футбол. Турция. Суперлига Галатасарай — Фенербахче 0:0 Галатасарай: Фернандо Муслера, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы, Пшемыслав Франковски, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Роланд Шаллаи (Ахмед Кутуджу, 89'), Габриэл Сара (Юнус Акгюн, 69'), Виктор Осимхен (Кан Айхан, 89'), Baris Alper Yilmaz Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Милан Шкриньяр, Чаглар Сёюнджю (Александр Джику, 61'), Юсуф Акчичек, Душан Тадич, Филип Костич, Фред, Себастьян Шиманьски (Софьян Амрабат, 61'), Эдин Джеко (Андерсон Талиска, 83'), Юссеф Эн-Несири, Огуз Айдын (Мерт Мюльдюр, 83') Предупреждения: Виктор Осимхен (38'), Чаглар Сёюнджю (48'), Baris Alper Yilmaz (85'), Роланд Шаллаи (88'), Давинсон Санчес (90 + 1'), Фред (90 + 2')

«Фенербахче» мог выйти вперёд, но VAR вмешался

Уже на 14-й минуте Жозе Моуринью чуть было не получил ранний повод для радости: «Фенербахче» забил, но гол был отменён после видеопросмотра. Судьи зафиксировали фол Себастьяна Шиманьского на вратаре «Галатасарая» Фернандо Муслере. Решение вызвало споры, но счёт на табло остался неизменным.

Первый серьёзный всплеск эмоций был в середине тайма: Виктор Осихмен оказался на газоне в штрафной площади «Фенербахче», но свистка от арбитра не последовало — Славко Винчич дал продолжить игру.

«Галатасарай» — «Фенербахче» ntvspor.net

Через пять минут нападающий «Галатасарая» вновь оказался в центре событий, но уже не в игровом эпизоде. После столкновения Осихмен показал оппоненту жест «замолчи», за что тут же получил жёлтую карточку.

Постепенно напряжение нарастало, и команды всё чаще вступали в жёсткие единоборства. К середине первого тайма фолы стали обычным явлением, а арбитру пришлось несколько раз останавливать игру из-за споров футболистов.

«Галатасарай» — «Фенербахче» ntvspor.net

«Галатасарай» пытался воспользоваться активностью Лукаса Торрейры в центре поля, но «Фенербахче» грамотно перекрывал зоны. Оборона гостей сыграла надёжно, не позволяя хозяевам провести быстрые атаки через фланги.

Опасные моменты и пожар на трибунах

После перерыва игра стала чуть более динамичной, но по-прежнему не радовала зрелищностью. На 49-й минуте Барыш Алпер Йылмаз сделал отличную подачу в штрафную, однако Осихмен не дотянулся до мяча. А на 64-й минуте Огуз Айдын нанёс мощный удар, но Муслера в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой.

«Галатасарай» — «Фенербахче» ntvspor.net

Главный скандал развернулся на 52-й минуте: фанаты «Фенербахче» забросили пиротехнику в сторону трибун «Галатасарая», что вынудило арбитра приостановить встречу.

Лишь после нескольких минут паузы и вмешательства стюардов матч был возобновлён. Кажется, любое турецкое дерби сопровождается годовым запасом пиротехники.

«Галатасарай» — «Фенербахче» ntvspor.net

В последние 20 минут тренеры провели серию замен, но свежие игроки так и не изменили характер игры. «Галатасарай» потерял из-за травмы Эрен Эльмалы, а чуть позже поле покинул и Роланд Шаллаи. У «Фенербахче» в игру вошли Талиска и Мерт Мюлдюр, однако ни один из них не смог повлиять на итоговый результат.

Финальный свисток — кто остался доволен?

В сухом остатке — 0:0, результат, который скорее устроил «Галатасарай». Команда Окана Бурука сохраняет комфортный отрыв в чемпионской гонке, а «Фенербахче», несмотря на отчаянные попытки, так и не смог приблизиться к своему главному конкуренту.

«Галатасарай» — «Фенербахче» ntvspor.net

Очередное дерби Стамбула завершилось так же, как и началось — без голов и без изменений в таблице.