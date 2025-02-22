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    «Кайрат» — «Актобе»: Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Суперкубок Казахстана, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Актобе»
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    «Кайрат»
    22 февраля в финале Суперкубка Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Актобе». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Актобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы в минувшем сезоне стали чемпионами. Команда на один зачетный балл в итоге опередила «Астану».

    При этом «Кайрат» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот забила команда 39 мячей в 24 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Алмаатинцы были биты «Химками» (0:2).

    При этом «Кайрат» до того уступил еще и КАМАЗу (2:4). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом проиграла махачкалинскому «Динамо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Алмаатинцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда ни разу не победила в зимних спаррингах.

    При этом «Кайрат» традиционно неудачно противостоит «Актобе». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алмаатинцы твердо намерены добыть первый трофей в этом году.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Красно-белые» прошедший чемпионат Казахстана провели не столь успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Актобе» в 24 поединках чемпионата настрелял 39 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Красно-белые» минимально переиграли «Ахмат».

    При этом до того команда одолела «Колос» (2:1). А вот поединок с «Дукаджини» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Актобе» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма прилично. В плане реализации команда действует очень даже неплохо.

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    Причем «Актобе» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и мотивация добыть трофей у команды огромная.

    Плюс ко всему, команда победила дважды кряду. Причем в трех зимних контрольных матчах она не уступила ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» ни разу не выиграл в 7 зимних спаррингах

    • «Актобе» победил в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Кайрат» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Актобе» неплохо смотрелся в зимних спаррингах, и явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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