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    «Црвена Звезда» не заметит «гробарей»

    «Црвена Звезда» — «Партизан»: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Сербии, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Партизан»
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    «Црвена Звезда»
    22 февраля в 24-м туре чемпионата Сербии по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Партизан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Сербия. Суперлига 22 Февраля 2025 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 18:00 Партизан

    Партизан

  • Белград
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    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: «Красно-белые» несутся к очередному чемпионству. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Црвена Звезда» на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 83 мяча в 23 матчах сербского чемпионата.

    Црвена Звезда — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Црвена Звезда» разгромила «Напредак» (4:0).

    До того команда буквально смела с газона «Раднички 1923» (6:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Бачка-Тополе» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Црвена Звезда» настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Црвена Звезда» традиционно агрессивно атакует. Да и тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой всего 13 раз в 23 поединках.

    Матчи с «Партизаном» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Црвена Звезда» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Шериф Ндиайе настрелял уже 14 мячей в чемпионате, и явно способен увеличить свою голевую отдачу.

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Гробари» нынче смотрятся не столь выгодно. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Партизан» уже не бодается за чемпионский титул. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Гробари» уверенно расправились с «ОФК Белград» (4:1).

    До того команда не смола одолеть «Войводину» (0:0). Да и поединок со «Спартаком» Субботица завершился лишь паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Партизан» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Партизан» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

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    При этом «Партизан» пока не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Сербии команда настреляла 43 мяча в 23 матчах.

    В трех последних очных поединках с «Црвеной Звездой» команда уступила. При этом в любой диспозиции «гробари» будут играть исключительно на победу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Терять «гробарям» уже, в сущности, нечего, да и одолеть земляков — дело принципа.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» в среднем забивает чаще 3 мячей за матч

    • «Партизан» в среднем пропускает гол за матч

    • «Црвена Звезда» в 3 последних очных поединках переиграла «Партизан»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.21.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Црвена Звезда» способна еще прибавить в плане реализации, да и обыграть «гробарей» для команды дело чести.

    Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.45

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