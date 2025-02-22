Црвена Звезда
Партизан
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Красно-белые» несутся к очередному чемпионству. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Црвена Звезда» на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 83 мяча в 23 матчах сербского чемпионата.
Црвена Звезда — Партизан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Црвена Звезда» разгромила «Напредак» (4:0).
До того команда буквально смела с газона «Раднички 1923» (6:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Бачка-Тополе» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Црвена Звезда» настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Црвена Звезда» традиционно агрессивно атакует. Да и тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой всего 13 раз в 23 поединках.
Матчи с «Партизаном» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Црвена Звезда» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Шериф Ндиайе настрелял уже 14 мячей в чемпионате, и явно способен увеличить свою голевую отдачу.
«Партизан»
Турнирное положение: «Гробари» нынче смотрятся не столь выгодно. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Партизан» уже не бодается за чемпионский титул. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Гробари» уверенно расправились с «ОФК Белград» (4:1).
До того команда не смола одолеть «Войводину» (0:0). Да и поединок со «Спартаком» Субботица завершился лишь паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Партизан» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Партизан» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.
При этом «Партизан» пока не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Сербии команда настреляла 43 мяча в 23 матчах.
В трех последних очных поединках с «Црвеной Звездой» команда уступила. При этом в любой диспозиции «гробари» будут играть исключительно на победу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Терять «гробарям» уже, в сущности, нечего, да и одолеть земляков — дело принципа.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» в среднем забивает чаще 3 мячей за матч
- «Партизан» в среднем пропускает гол за матч
- «Црвена Звезда» в 3 последних очных поединках переиграла «Партизан»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.21.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Црвена Звезда» способна еще прибавить в плане реализации, да и обыграть «гробарей» для команды дело чести.
Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.45