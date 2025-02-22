22 февраля в 24-м туре чемпионата Сербии по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Партизан». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Партизан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» несутся к очередному чемпионству. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Црвена Звезда» на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот забила команда 83 мяча в 23 матчах сербского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Црвена Звезда» разгромила «Напредак» (4:0).

До того команда буквально смела с газона «Раднички 1923» (6:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Бачка-Тополе» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Црвена Звезда» настреляла 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Црвена Звезда» традиционно агрессивно атакует. Да и тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой всего 13 раз в 23 поединках.

Матчи с «Партизаном» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Црвена Звезда» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Шериф Ндиайе настрелял уже 14 мячей в чемпионате, и явно способен увеличить свою голевую отдачу.

«Партизан»

Турнирное положение: «Гробари» нынче смотрятся не столь выгодно. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Партизан» уже не бодается за чемпионский титул. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Гробари» уверенно расправились с «ОФК Белград» (4:1).

До того команда не смола одолеть «Войводину» (0:0). Да и поединок со «Спартаком» Субботица завершился лишь паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Партизан» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Партизан» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

При этом «Партизан» пока не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Сербии команда настреляла 43 мяча в 23 матчах.

В трех последних очных поединках с «Црвеной Звездой» команда уступила. При этом в любой диспозиции «гробари» будут играть исключительно на победу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Терять «гробарям» уже, в сущности, нечего, да и одолеть земляков — дело принципа.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» в среднем забивает чаще 3 мячей за матч

«Партизан» в среднем пропускает гол за матч

«Црвена Звезда» в 3 последних очных поединках переиграла «Партизан»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.21.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Црвена Звезда» способна еще прибавить в плане реализации, да и обыграть «гробарей» для команды дело чести.

Ставка: Фора «Црвены Звезды» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.45