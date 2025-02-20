Испанский «Бетис» сыграет против бельгийского «Гента» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» заняла 17 место, набрав 9 очков: 3 победы и 3 поражения.

Последние матчи: «Гент» фактически лишился шансов на проход в 1/8 финала Лиги конференций. На своём поле бельгийцы потерпели крупное поражение в первом матче противостояния с «Бетисом» (0:3).

Не сыграют: В строй команды вернулись Ноа Фадига, Айме Омгба и Нурио Фортуна.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 40 очков. В 26-м туре Про-Лиги участник Лиги конференций одержал победу над командой «Берсхот» (3:2).

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» финишировал на 15 месте, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: Испанский клуб сделал серьёзный шаг к тому, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги конференций. В первой игре против «Гента» футболисты «Бетиса» одержали крупную победу (3:0).

Не сыграют: 4 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (травма лодыжки), Форналс (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Юссуф Сабали (травма подколенного сухожилия).

Состояние команды: В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Бетис» занимает 8 место, набрав 32 пункта. В 24 туре Примеры участник Лиги конференций разгромил «Реал Сосьедад» (3:0).

Статистика для ставок

«Бетис» в Лиге конференций занял 15 место

«Гент» в Лиге конференций занял 17 место

«Бетис» выиграл у «Гента» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Гент» — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Бетис» с уверенностью обыграл бельгийцев и может сыграть не на максимуме в ответной игре, но свои ворота испанцы попробуют отстоять на ноль.

Ставка: «Бетис» не пропустит с коэффициентом 1.91.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.18.