ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Селтик»«Селтик» был в шаге от чуда, но «Бавария» спаслась. Поздний гол Дейвиса решил судьбу противостояния МалкомМалком: возвращение в «Зенит» или продолжение карьеры в Саудовской Аравии? Родригу МораГлавный талант Португалии. Родригу Мора — новый Модрич, уже в 17 лет ставший ключевым игроком «Порту»
    Все новости спорта

    «Бетис» сохранит преимущество, добытое в первой игре?

    «Бетис» — «Гент»: Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Бетис Прогнозы на Гент Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис» — «Реал Сосьедад»
    Испанский «Бетис» сыграет против бельгийского «Гента» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:45 Гент

    Гент

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Гент»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» заняла 17 место, набрав 9 очков: 3 победы и 3 поражения.

    Последние матчи: «Гент» фактически лишился шансов на проход в 1/8 финала Лиги конференций. На своём поле бельгийцы потерпели крупное поражение в первом матче противостояния с «Бетисом» (0:3).

    Бетис — Гент: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В строй команды вернулись Ноа Фадига, Айме Омгба и Нурио Фортуна.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 40 очков. В 26-м туре Про-Лиги участник Лиги конференций одержал победу над командой «Берсхот» (3:2).

    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» финишировал на 15 месте, набрав 10 очков: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

  • «Ювентус» оставил «Интер» без первого места. Консейсау блеснул в Дерби Италии
  • Туринский клуб вырвал победу у «неррадзурри» в домашнем матче 25-го тура Серии А
  • 17/02/2025

    • Последние матчи: Испанский клуб сделал серьёзный шаг к тому, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги конференций. В первой игре против «Гента» футболисты «Бетиса» одержали крупную победу (3:0).

    Не сыграют: 4 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Беллерин (травма лодыжки), Форналс (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Юссуф Сабали (травма подколенного сухожилия).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Бетис» занимает 8 место, набрав 32 пункта. В 24 туре Примеры участник Лиги конференций разгромил «Реал Сосьедад» (3:0).

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в Лиге конференций занял 15 место

    • «Гент» в Лиге конференций занял 17 место

    • «Бетис» выиграл у «Гента» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Гент» — в 6.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Бетис» с уверенностью обыграл бельгийцев и может сыграть не на максимуме в ответной игре, но свои ворота испанцы попробуют отстоять на ноль.

    Ставка: «Бетис» не пропустит с коэффициентом 1.91.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.18.

    «Бетис» — «Гент»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Бетис» сохранит преимущество, добытое в первой игре?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры