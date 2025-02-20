Олимпия Любляна
Борац
«Олимпия»
Турнирная таблица: «Олимпия» в основном этапе Лиги конференций заняла 14 место с активом 10 баллов: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: В первом матче 1/16 финала словенская «Олимпия» с минимальным счётом уступила боснийскому «Борацу» (0:1).
Олимпия Любляна — Борац: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Педро Лукас.
Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» уверенно лидирует с активом в 48 очков. В 21 туре футболисты из Любляны разгромили «Нафту» (3:0).
«Борац»
Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занял 20 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Последние матчи: Словенский полузащитник Санди Огринец принёс победу «Борацу» в первом матче 1/16 финала против «Олимпии», забив гол на 91-й минуте встречи.
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Никола Четкович.
Состояние команды: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» расположисля на 2 месте, набрав 41 очко.
Статистика для ставок
- «Олимпия» заняла в Лиге конференций 10 место
- «Борац» занял в Лиге конференций 20 место
- В 2019 «Олимпия» оказалась сильнее «Бораца» в товарищеском матче (3:2)
- «Борац» выиграл у «Олимпии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа «Бораца» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70 соответственно.
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Прогноз: «Олимпия» несмотря на минимальное поражение в первой игре, способна переломить ход дуэли. Ставим на проход «Олимпии» в 1/8 финала Лиги конференций.
Ставка: Проход «Олимпии» в 1/8 финала с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.