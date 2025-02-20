ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Селтик»«Селтик» был в шаге от чуда, но «Бавария» спаслась. Поздний гол Дейвиса решил судьбу противостояния МалкомМалком: возвращение в «Зенит» или продолжение карьеры в Саудовской Аравии? Родригу МораГлавный талант Португалии. Родригу Мора — новый Модрич, уже в 17 лет ставший ключевым игроком «Порту»
    Все новости спорта

    Перевернёт ли «Олимпия» ход противостояния?

    «Олимпия» — «Борац»: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Олимпия» — «Борац»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борац» — «Олимпия»
    «Олимпия» дома сыграет против «Бораца» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Олимпия Любляна 20:45 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
    •

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: «Олимпия» в основном этапе Лиги конференций заняла 14 место с активом 10 баллов: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

    Последние матчи: В первом матче 1/16 финала словенская «Олимпия» с минимальным счётом уступила боснийскому «Борацу» (0:1).

    Олимпия Любляна — Борац: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Педро Лукас.

    Прогнозы на теннис

    Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» уверенно лидирует с активом в 48 очков. В 21 туре футболисты из Любляны разгромили «Нафту» (3:0).

    «Борац»

    Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занял 20 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

  • «Ювентус» оставил «Интер» без первого места. Консейсау блеснул в Дерби Италии
  • Туринский клуб вырвал победу у «неррадзурри» в домашнем матче 25-го тура Серии А
  • 17/02/2025

    • Последние матчи: Словенский полузащитник Санди Огринец принёс победу «Борацу» в первом матче 1/16 финала против «Олимпии», забив гол на 91-й минуте встречи.

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Никола Четкович.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» расположисля на 2 месте, набрав 41 очко.

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» заняла в Лиге конференций 10 место

    • «Борац» занял в Лиге конференций 20 место

    • В 2019 «Олимпия» оказалась сильнее «Бораца» в товарищеском матче (3:2)

    • «Борац» выиграл у «Олимпии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа «Бораца» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Олимпия» несмотря на минимальное поражение в первой игре, способна переломить ход дуэли. Ставим на проход «Олимпии» в 1/8 финала Лиги конференций.

    Ставка: Проход «Олимпии» в 1/8 финала с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.

    «Олимпия» — «Борац»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Перевернёт ли «Олимпия» ход противостояния?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры