19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Спортинг». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 10 позиции.

При этом «Боруссия» Д набрала всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 22 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Дортмундцы уступили «Бохуму» (0:2).

До того команда учинила разгром «Спортингу» (3:0). Вот только поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Нико Ковача в нынешнем сезоне напоминает бледную тень самой себя. В Бундеслиге шансов на чемпионство почти нет, а вот в Лиге чемпионов дортмундцы способны выстрелить.

Поединки со «Спортингом» для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных встречах «Боруссия» Д выиграла 4 раза при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что подопечные Ковача постараются удержать гандикап, добытый в первой встрече. Но лишь отсиживаться в тылах немцы явно не собираются.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 23 месте таблицы.

Причем «Спортинг» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили лиссабонцы 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Лиссабонцы подписали мировую с «Арокой» (2:2).

А вот до того команда была бита дортмундцами (0:3). Зато чуть раньше лиссабонцы сыграли вничью с «Порту» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл одну победу. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Правда, «Спортинг» в чемпионате Португалии преуспевает. Там лиссабонцы пребывают на 1 позиции, на 2 пункта опережая ближайшего преследователя.

Зато мощный сезон выдает Виктор Дьекереш. Шведский форвард настрелял 22 мяча в Примейре и 6 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Португальцам ничего другого не остается, кроме как рисковать.

Статистика для ставок

Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают более 2 мячей за матч

Лиссабонцы не выигрывают 3 матча кряду

Первый поединок завершился викторией немцев (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Дортмундцы имеют комфортное преимущество, но при этом явно не собираются отсиживаться в тылах.

Команда Ковача преуспевает в плане реализации, да и атака лиссабонцев во главе с Дьекерешем наверняка проявит себя выгодно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00