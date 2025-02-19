Боруссия Д
Спортинг
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 10 позиции.
При этом «Боруссия» Д набрала всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 22 мяча в ворота соперников.
Боруссия Д — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Дортмундцы уступили «Бохуму» (0:2).
До того команда учинила разгром «Спортингу» (3:0). Вот только поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Команда Нико Ковача в нынешнем сезоне напоминает бледную тень самой себя. В Бундеслиге шансов на чемпионство почти нет, а вот в Лиге чемпионов дортмундцы способны выстрелить.
Поединки со «Спортингом» для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных встречах «Боруссия» Д выиграла 4 раза при одном поражении.
И уж совсем очевидно, что подопечные Ковача постараются удержать гандикап, добытый в первой встрече. Но лишь отсиживаться в тылах немцы явно не собираются.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 23 месте таблицы.
Причем «Спортинг» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили лиссабонцы 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Лиссабонцы подписали мировую с «Арокой» (2:2).
А вот до того команда была бита дортмундцами (0:3). Зато чуть раньше лиссабонцы сыграли вничью с «Порту» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл одну победу. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Правда, «Спортинг» в чемпионате Португалии преуспевает. Там лиссабонцы пребывают на 1 позиции, на 2 пункта опережая ближайшего преследователя.
Зато мощный сезон выдает Виктор Дьекереш. Шведский форвард настрелял 22 мяча в Примейре и 6 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Португальцам ничего другого не остается, кроме как рисковать.
Статистика для ставок
- Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают более 2 мячей за матч
- Лиссабонцы не выигрывают 3 матча кряду
- Первый поединок завершился викторией немцев (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.85Бенфика — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Бавария — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Дортмундцы имеют комфортное преимущество, но при этом явно не собираются отсиживаться в тылах.
Команда Ковача преуспевает в плане реализации, да и атака лиссабонцев во главе с Дьекерешем наверняка проявит себя выгодно.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.00