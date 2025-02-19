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    «Боруссия» Д — «Спортинг»: Ставка (к. 2.75) и прогноз на Лигу чемпионов 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Спортинг»
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    Виктор Дьекереш
    19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Спортинг». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 19 Февраля 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:45 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 10 позиции.

    При этом «Боруссия» Д набрала всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 22 мяча в ворота соперников.

    Боруссия Д — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Дортмундцы уступили «Бохуму» (0:2).

    До того команда учинила разгром «Спортингу» (3:0). Вот только поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Нико Ковача в нынешнем сезоне напоминает бледную тень самой себя. В Бундеслиге шансов на чемпионство почти нет, а вот в Лиге чемпионов дортмундцы способны выстрелить.

    Поединки со «Спортингом» для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных встречах «Боруссия» Д выиграла 4 раза при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Ковача постараются удержать гандикап, добытый в первой встрече. Но лишь отсиживаться в тылах немцы явно не собираются.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят недостаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 23 месте таблицы.

    Причем «Спортинг» в 8 турах разжился всего 11 зачетными баллами. А вот забили лиссабонцы 13 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела не столь продуктивно. Лиссабонцы подписали мировую с «Арокой» (2:2).

    А вот до того команда была бита дортмундцами (0:3). Зато чуть раньше лиссабонцы сыграли вничью с «Порту» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл одну победу. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Лиссабонцы ныне находятся не в самых лучших своих кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.

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    Правда, «Спортинг» в чемпионате Португалии преуспевает. Там лиссабонцы пребывают на 1 позиции, на 2 пункта опережая ближайшего преследователя.

    Зато мощный сезон выдает Виктор Дьекереш. Шведский форвард настрелял 22 мяча в Примейре и 6 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Португальцам ничего другого не остается, кроме как рисковать.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы в Лиге чемпионов в среднем забивают более 2 мячей за матч

    • Лиссабонцы не выигрывают 3 матча кряду

    • Первый поединок завершился викторией немцев (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Дортмундцы имеют комфортное преимущество, но при этом явно не собираются отсиживаться в тылах.

    Команда Ковача преуспевает в плане реализации, да и атака лиссабонцев во главе с Дьекерешем наверняка проявит себя выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00

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    «Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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