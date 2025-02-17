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    Стамбульцы будут торопиться!

    «Ризеспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Суперлига, 17 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    17 февраля в 24-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Ризеспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ризеспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Февраля 2025 года

    Ризеспор

  • Ризе
    •  Ризеспор 20:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
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    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Черноморские ястребы» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Ризеспор» на 7 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

    Ризеспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черноморские ястребы» уступили «Касымпаше» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Анкарагюджю» (2:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Фенербахче» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ризеспор» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Самет Акайдин, Рашид Геззал, Дал Вересанович — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ризеспор» слабовато атакует. Команда настреляла 26 мячей в 22 поединках чемпионата Турции.

    Матчи с «Галатасараем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ризеспор» уступил во всех пяти.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Команда мотивирована отобрать очки у лидера.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Стамбульцы привычно несутся к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Стамбульцы были биты «АЗ Алкмааром» (1:4).

    До того команда нанесла поражение «Болуспору» (4:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Исмаил Якобс — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе «Галатасарай» выглядит не столь выгодно. Последнее болезненное поражение еще не успело забыться.

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    При этом «Галатасарай» знатно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла 57 голов в 22 матчах.

    А вот «Ризеспору» команда не проигрывает уже почти 4 года. Причем в двух последних очных встречах стамбульцы настреляли 11 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Мотивация укрепить лидерство огромная, да и оппонент выглядит не столь грозно.

    Статистика для ставок

    • Стамбульцы в среднем забивают чуть реже 3 голов за матч

    • «Черноморские ястребы» уже 4 года не могут обыграть «Галатасарай»

    • «Галатасарай» пропускает в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Стамбульцы шикарно атакуют, да и оборона оппонента ошибается частенько.

    «Галатасарай» мотивирован оторваться от преследователей, и уж точно сразу активно помчится к воротам аутсайдера.

    Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    «Ризеспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. Стамбульцы будут торопиться!
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