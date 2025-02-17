Ризеспор
Галатасарай
«Ризеспор»
Турнирное положение: «Черноморские ястребы» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Ризеспор» на 7 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.
Ризеспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черноморские ястребы» уступили «Касымпаше» (2:3).
До того команда нанесла поражение «Анкарагюджю» (2:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Фенербахче» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ризеспор» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Самет Акайдин, Рашид Геззал, Дал Вересанович — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Ризеспор» слабовато атакует. Команда настреляла 26 мячей в 22 поединках чемпионата Турции.
Матчи с «Галатасараем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ризеспор» уступил во всех пяти.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Команда мотивирована отобрать очки у лидера.
«Галатасарай»
Турнирное положение: Стамбульцы привычно несутся к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Стамбульцы были биты «АЗ Алкмааром» (1:4).
До того команда нанесла поражение «Болуспору» (4:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Исмаил Якобс — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе «Галатасарай» выглядит не столь выгодно. Последнее болезненное поражение еще не успело забыться.
При этом «Галатасарай» знатно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Турции команда настреляла 57 голов в 22 матчах.
А вот «Ризеспору» команда не проигрывает уже почти 4 года. Причем в двух последних очных встречах стамбульцы настреляли 11 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Мотивация укрепить лидерство огромная, да и оппонент выглядит не столь грозно.
Статистика для ставок
- Стамбульцы в среднем забивают чуть реже 3 голов за матч
- «Черноморские ястребы» уже 4 года не могут обыграть «Галатасарай»
- «Галатасарай» пропускает в среднем аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.
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Прогноз: Стамбульцы шикарно атакуют, да и оборона оппонента ошибается частенько.
«Галатасарай» мотивирован оторваться от преследователей, и уж точно сразу активно помчится к воротам аутсайдера.
Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20