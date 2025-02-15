В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на своем поле примет ПСЖ. Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1, набрав 27 очков за 21 тур. «Тулуза» отстает от зоны еврокубков (6-я строчка) на 6 баллов.

Стоит отметить, что команда довольно средне выступает на своем поле. «Тулуза» набрала 15 очков из 33-х возможных при родных трибунах, занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Осером» (2:2), избежав поражения на 89-й минуте. Матчем ранее «Тулуза» вылетела из Кубка Франции, уступив «Генгаму» (0:2).

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 5-и последних матчей. За этот период «Тулуза» проиграла «Монпелье» (1:2), а также сыграла вничью с «Ниццей» (1:1) и «Лионом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Никлас Шмидт и Джибриль Сидибе (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Тулуза» является крепким середняком в Лиге 1, команда уже вряд-ли опустится до зоны вылета, но и к еврокубкам будет сложно подобраться.

В нынешнем сезоне «Тулуза» не является результативной командой, забив лишь 23 гола. При этом, они надежно действуют в обороне, пропустив всего 24 мяча.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане прочно закрепились на 1-м месте в таблице Лиги 1, набрав 53 очка за 21 тур. ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 10 баллов.

Подопечные Луиса Энрике — лучшие по результативности в чемпионате Франции, команда забила 58 голов. Также, ПСЖ делит 1-ю строчку с «Лансом» по пропущенным мячам (20).

Последние матчи: В прошлом поединке Лиги чемпионов парижане разгромили на чужом поле «Брест» со счетом 3:0. До этого ПСЖ одержал уверенную победу над «Монако» (4:1) в Лиге 1.

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 5-и последних матчей. За этот период ПСЖ обыграл «Ле Ман» (2:0), «Брест» (5:2) и «Штутгарт» (4:1).

Не сыграют: Ибраима Мбайе и Уоррен Заир-Эмери (у обоих — травмы).

Состояние команды: ПСЖ уверенно выступает не только в Лиге 1, но и в Лиге чемпионов. Вероятно, команда станет чемпионом Франции, если не случится какой-то провал вселенского масштаба.

Стоит отметить, что «Тулуза» — неудобный соперник для ПСЖ. Парижане в последних 5-и очных встречах 1 раз проиграли сопернику и однажды сыграли с ним вничью.

Статистика для ставок

«Тулуза» не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах

У ПСЖ продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд

ПСЖ трижды обыгрывал «Тулузу» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.48, победа «Тулузы» — 6.10, ничья — за 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: ПСЖ начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 1 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: В последнее время ПСЖ довольно много забивает. Проблем с атакой у парижан точно нет.

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 2 больше за 1.80.